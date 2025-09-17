https://ria.ru/20250917/london-2042520339.html

В Лондоне проходит массовый протест против визита Трампа

В Лондоне проходит массовый протест против визита Трампа - РИА Новости, 17.09.2025

В Лондоне проходит массовый протест против визита Трампа

В центре Лондона начался массовый протест из-за визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:21:00+03:00

2025-09-17T16:21:00+03:00

2025-09-17T19:03:00+03:00

ЛОНДОН, 17 сен — РИА Новости. В центре Лондона начался массовый протест из-за визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, сообщил корреспондент РИА Новости. Американский лидер прибыл в королевство во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый состоялся в 2019-ом. В день прибытия противники хозяина Белого дома уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где в среду проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трампов. Организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых. Протестующие начали собираться на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой Би-би-си в 14:00 по местному времени (16:00 мск). После этого ожидается, что многотысячная толпа двинется к Парламентской площади, где проведет митинг. Демонстранты несут плакаты с надписями "долой Трампа" (dump Trump), "нет расизму, нет Трампу", "стоп Трамп", "долой ядерные бомбы Трампа" (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), "остановим геноцид в Газе", а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном. Демонстрацию сопровождают барабанщики. Перед этим в коалиции "Стоп Трамп" заявили, что не согласны с выкатом красной дорожки для "авторитарного лидера". "Премьер-министр Кир Стармер продает Великобританию ради технологической сделки, которая открывает нашу страну для вторжения крупных компаний, ничего не делая для решения проблем", — заявили организаторы марша. Поскольку Трамп находится в Виндзоре, шествие в центре Лондона он не видит. При этом британские СМИ ранее предположили, что, поскольку американский лидер активно следит за событиями и высказываниями в свой адрес, он с высокой вероятностью осведомлен об акции. Как сообщала газета Washington Post, маршрут поездки Трампа в Великобританию продуман таким образом, чтобы избежать протеста. Газета напоминает, что во время своего визита президент не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика. Карл III принимает чету Трампов в Виндзорском замке 17 и 18 сентября. В среду в замке проходит банкет в торжественной обстановке. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей во время визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

