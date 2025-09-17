https://ria.ru/20250917/lavrov-2042444720.html

Лавров назвал европейских лидеров пикейными жилетами

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Европейские лидеры, рассуждающие о перспективе ввода войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны "пикейным жилетам", изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Вы знаете, это напоминает: у нас были такие великие писатели-сатирики, Ильф и Петров (Илья Ильф и Евгений Петров – ред.), и в одном из их романов они описывали, как люди собираются в начале советской власти в общественных местах и просто начинают рассуждать о политике. О политике Франции, Британии, Советского Союза, который только-только был тогда создан. И эти писатели охарактеризовали их как "пикейные жилеты", то есть люди, которые ни за что не отвечают, но которые любят изображать из себя крупных деятелей и поговорить о вещах, о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Как отметил министр, европейские лидеры хотят сорвать мирный процесс по Украине. Он подчеркнул, что среди них была негативная реакция на встречу лидера США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске, после чего европейцы бросились в Вашингтон, демонстрируя свою лояльность.

