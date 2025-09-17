Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал европейских лидеров пикейными жилетами - РИА Новости, 17.09.2025
12:34 17.09.2025 (обновлено: 18:52 17.09.2025)
Лавров назвал европейских лидеров пикейными жилетами
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Европейские лидеры, рассуждающие о перспективе ввода войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны "пикейным жилетам", изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Вы знаете, это напоминает: у нас были такие великие писатели-сатирики, Ильф и Петров (Илья Ильф и Евгений Петров – ред.), и в одном из их романов они описывали, как люди собираются в начале советской власти в общественных местах и просто начинают рассуждать о политике. О политике Франции, Британии, Советского Союза, который только-только был тогда создан. И эти писатели охарактеризовали их как "пикейные жилеты", то есть люди, которые ни за что не отвечают, но которые любят изображать из себя крупных деятелей и поговорить о вещах, о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Как отметил министр, европейские лидеры хотят сорвать мирный процесс по Украине. Он подчеркнул, что среди них была негативная реакция на встречу лидера США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске, после чего европейцы бросились в Вашингтон, демонстрируя свою лояльность.
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на посольском круглом столе "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на посольском круглом столе "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН"
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Европейские лидеры, рассуждающие о перспективе ввода войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны "пикейным жилетам", изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Вы знаете, это напоминает: у нас были такие великие писатели-сатирики, Ильф и Петров (Илья Ильф и Евгений Петров – ред.), и в одном из их романов они описывали, как люди собираются в начале советской власти в общественных местах и просто начинают рассуждать о политике. О политике Франции, Британии, Советского Союза, который только-только был тогда создан. И эти писатели охарактеризовали их как "пикейные жилеты", то есть люди, которые ни за что не отвечают, но которые любят изображать из себя крупных деятелей и поговорить о вещах, о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Как отметил министр, европейские лидеры хотят сорвать мирный процесс по Украине. Он подчеркнул, что среди них была негативная реакция на встречу лидера США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске, после чего европейцы бросились в Вашингтон, демонстрируя свою лояльность.
Лавров: европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Европе нечего делать за столом переговоров по Украине, заявил Лавров
12:15
 
