Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
11:13 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/kruglyy_stol-2042385895.html
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".
сергей лавров
оон
украина
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".
Круглый стол в посольстве с участием Сергея Лаврова
Круглый стол в посольстве с участием Сергея Лаврова
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса

Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".
 
