https://ria.ru/20250917/kruglyy_stol-2042385895.html
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса - РИА Новости, 17.09.2025
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:13:00+03:00
2025-09-17T11:13:00+03:00
2025-09-17T11:13:00+03:00
сергей лавров
оон
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042390107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a255c7717ebb0f509fd50a352995332c.jpg
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042390107_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_704c45872013fcdf19e54b84ca20af00.jpg
Круглый стол в посольстве с участием Сергея Лаврова
Круглый стол в посольстве с участием Сергея Лаврова
2025-09-17T11:13
true
PT46M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, оон, украина, видео
Сергей Лавров, ООН, Украина
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".
2025-09-17T11:13
true
PT46M38S
Круглый стол с участием Лаврова по теме украинского кризиса
Читать ria.ru в
Круглый стол с участием главы МИД России Сергея Лаврова "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН".