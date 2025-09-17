https://ria.ru/20250917/kriminal-2042254448.html

"Уже не первый раз". Что устроила банда подростков в Новосибирске

"Уже не первый раз". Что устроила банда подростков в Новосибирске - РИА Новости, 17.09.2025

"Уже не первый раз". Что устроила банда подростков в Новосибирске

Одних избивают, других заставляют воровать — жители новосибирского микрорайона "Родники" уже давно жалуются на школьников, которые терроризируют сверстников... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T08:00:00+03:00

2025-09-17T08:00:00+03:00

2025-09-17T08:01:00+03:00

новосибирск

дзержинский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Одних избивают, других заставляют воровать — жители новосибирского микрорайона "Родники" уже давно жалуются на школьников, которые терроризируют сверстников. Недавно толпой набросились на 16-летнего. Лишь после этого, по словам горожан, вмешались силовики. РИА Новости разбиралось в ситуации.Группа быстрого реагированияВ свободное от учебы время Максим (имя изменено) подрабатывал курьером. Когда пришел в магазин получать заказ, невольно стал свидетелем кражи."Сообщил об этом охраннику — тот задержал 12-летнего школьника и вызвал группу быстрого реагирования. Но мальчик, вероятно, попытался сбежать", — рассказывает очевидец происшествия Светлана.На выходе из магазина курьер остановил беглеца и отвел обратно к охраннику, по пути пожурив того за воровство. Затем спокойно забрал заказ и отправился к выходу.А на улице толпа подростков ожидала "подельника". Возникла словесная перепалка с Максимом, переросшая в стычку с одним из школьников. Курьеру удалось отвязаться от хулиганов.Однако они его догнали и принялись избивать. Это засняли несколько камер на соседнем доме (обе видеозаписи имеются в распоряжении РИА Новости).На кадрах видно, как на молодого человека с квадратным рюкзаком за спиной набрасывается толпа. Удары наносят руками и ногами, сопровождая нецензурной бранью и угрозами расправы. Максим падает на землю — его продолжают избивать, причем целят по голове. На замечание прохожих женщин толпа никак не реагирует.Школьник на велосипедеНеизвестно, чем бы все закончилось, если бы не возвращающийся с парковки местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Подростки бросились врассыпную, но двоих все же удалось догнать другим прохожим."Сначала схватили сына за шею и силой заложили ему руки за спину, — написала в городском чате мать одного из пойманных школьников. — Следом прибежала мать потерпевшего и таскала сына за волосы. Удерживали его силой около часа и лишь потом позвонили мне. При этом он в избиении не участвовал, а был лишь очевидцем".По ее словам, компания подростков попросила у сына велосипед, чтобы покататься. Он стоял и ждал, когда вернут. В это время и произошло избиение.Однако другие очевидцы предположили, что мальчик хоть и не участвовал в побоях, но, скорее всего, был в этой компании. Так это или нет, предстоит установить полицейским.Продуманная схемаУ Максима диагностировали сотрясение головного мозга, а также множественные ушибы туловища и лица. Госпитализация не потребовалась, вскоре он вернулся домой.И те самые подростки принялись ему угрожать."Большинство из них живут в соседнем Дзержинском районе, сюда приезжают к друзьям, — продолжает Светлана. — Постоянно вымогают деньги у младших, заставляют покупать сладости. Если денег нет, требуют своровать. В случае с избиением курьера так и было — школьник украл шоколадку, поскольку купить ее было не на что".По словам местных, возглавляет шайку 17-летний парень, уже не раз попадавший в поле зрения силовиков. Летом его должны были судить за угон автомобиля, но до приговора почему-то так и не дошло."Сразу поймать основных участников не получилось, — говорит Светлана. — Нашли их с помощью видеозаписей, а задержали лишь недели через полторы после происшествия. Отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест".Ни в полиции, ни в СК никак не комментировали эту ситуацию. Расследование уголовного дела продолжается. Если вину подростков докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250722/kriminal-2029946899.html

https://ria.ru/20250801/kriminal-2032600557.html

новосибирск

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

новосибирск, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)