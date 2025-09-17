Рейтинг@Mail.ru
Комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 17.09.2025 (обновлено: 12:48 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/krasnov-2042448926.html
Комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда
Комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда - РИА Новости, 17.09.2025
Комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда
Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ, сообщается на... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:17:00+03:00
2025-09-17T12:48:00+03:00
россия
игорь краснов
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ, сообщается на сайте Кремля. "Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ (Владимиру Путину - ред.) для представления Совету Федерации Федерального Собрания РФ для назначения на должность председателя Верховного Суда РФ", - говорится в сообщении. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
https://ria.ru/20250915/krasnov-2041993110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_e67e01c28b9de2d1e230a9256afffcce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда

ВККС рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ, сообщается на сайте Кремля.
"Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ (Владимиру Путину - ред.) для представления Совету Федерации Федерального Собрания РФ для назначения на должность председателя Верховного Суда РФ", - говорится в сообщении.
В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.
Генеральный прокурор Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Краснов высказался об ответственности при высоком статусе судьи
15 сентября, 11:43
 
РоссияИгорь КрасновВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала