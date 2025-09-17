https://ria.ru/20250917/krasnov-2042448926.html

Комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ, сообщается на сайте Кремля. "Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту РФ (Владимиру Путину - ред.) для представления Совету Федерации Федерального Собрания РФ для назначения на должность председателя Верховного Суда РФ", - говорится в сообщении. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала Краснова на пост главы ВС РФ. Краснов - единственный претендент на должность. Теперь его кандидатура должна пройти проверку в президентской комиссии, а затем утверждена Советом Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на 6 лет.

