В Краснодаре началась регистрация на первый международный рейс

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Началась регистрация на первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Стамбул, передает корреспондент РИА Новости. Регистрация пассажиров началась в 13.40 мск. Рейс, согласно данным на табло в аэропорту, вылетит в 15.40 мск. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
