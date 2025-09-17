Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара приземлился рейс "Азимута" из Стамбула
13:40 17.09.2025 (обновлено: 14:10 17.09.2025)
В аэропорту Краснодара приземлился рейс "Азимута" из Стамбула
Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Стамбула приземлился в аэропорту Краснодара, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025
КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Стамбула приземлился в аэропорту Краснодара, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщали в аэропорту ранее, рейсом прибыли 36 пассажиров. По уточненным данным пресс-службы, в Краснодар прибыли 37 пассажиров. Сегодня, 17 сентября первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
В аэропорту Краснодара приземлился рейс "Азимута" из Стамбула

Первый после 3-летнего перерыва рейс из Стамбула приземлился в Краснодаре

КРАСНОДАР, 17 сен - РИА Новости. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Азимута" из Стамбула приземлился в аэропорту Краснодара, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщали в аэропорту ранее, рейсом прибыли 36 пассажиров. По уточненным данным пресс-службы, в Краснодар прибыли 37 пассажиров.
Сегодня, 17 сентября первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
