В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы - РИА Новости, 17.09.2025

В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2025

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполнила компания "Аэрофлот" из Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов. Самолет вылетел по расписанию с почти полной загрузкой.Как отметил директор аэропорта Дмитрий Кириченко, он планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно в 2026-м.В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин рассказал, что прорабатывается открытие нескольких аэропортов в Южной и Центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025-го — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.

Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы. 2025-09-17T10:27 true PT1M00S

Пассажиры первого авиарейса из Москвы в Краснодар Пассажиры первого после трехлетнего перерыва авиарейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости 2025-09-17T10:27 true PT0M23S

