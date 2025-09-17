https://ria.ru/20250917/krasnodar-2042403625.html
17.09.2025
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Рейс выполнила компания "Аэрофлот" из Шереметьево. Время в пути составило около четырех часов. Самолет вылетел по расписанию с почти полной загрузкой.Как отметил директор аэропорта Дмитрий Кириченко, он планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно в 2026-м.В начале сентября глава ведомства Андрей Никитин рассказал, что прорабатывается открытие нескольких аэропортов в Южной и Центральной России. Сейчас временно ограничены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, а в июле 2025-го — Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
Обстановка в аэропорту Краснодара, где встречают первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы.
Пассажиры первого авиарейса из Москвы в Краснодар
Пассажиры первого после трехлетнего перерыва авиарейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости
