Контакты России и США продолжаются, заявил Песков
Контакты России и США продолжаются, заявил Песков
2025-09-17T12:56:00+03:00
2025-09-17T12:56:00+03:00
2025-09-17T13:13:00+03:00
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.
