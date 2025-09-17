Рейтинг@Mail.ru
Контакты России и США продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
12:56 17.09.2025 (обновлено: 13:13 17.09.2025)
Контакты России и США продолжаются, заявил Песков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.
Контакты России и США продолжаются, заявил Песков

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.
Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия и США находятся в контакте по разным линиям, заявил Рябков
РоссияСШАДмитрий Песков
 
 
