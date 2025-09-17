https://ria.ru/20250917/kontakty-2042451837.html

Контакты России и США продолжаются, заявил Песков

Контакты России и США продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025

Контакты России и США продолжаются, заявил Песков

Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:56:00+03:00

2025-09-17T12:56:00+03:00

2025-09-17T13:13:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Контакты России и США по различным каналам продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты действительно по разным каналам продолжаются - и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.Он добавил, что имеются все возможности для весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств.

https://ria.ru/20250917/rossija-2042395069.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков