Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование - РИА Новости, 17.09.2025
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование
РИА Новости, 17.09.2025
Добавлены подробности, уточнена ссылка МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад пытается вернуть свое утраченное доминирование в мире и противостоять развитию межгосударственных отношений, поддерживая контролируемый хаос, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Страны коллективного Запада всячески стремятся вернуть своё утраченное доминирование и противостоять естественному развитию межгосударственных отношений. Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счёт разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые странные межэтнические и межрелигиозные противоречия", - сказал Колокольцев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк. Глава МВД в среду принял участие в конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности, которая проходит в Китае.
