Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/kolokoltsev-2042506412.html
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование - РИА Новости, 17.09.2025
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование
РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:34:00+03:00
2025-09-17T15:34:00+03:00
владимир колокольцев
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_91eb1c146ac257aa4dc7dde0e5be6160.jpg
Добавлены подробности, уточнена ссылка МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад пытается вернуть свое утраченное доминирование в мире и противостоять развитию межгосударственных отношений, поддерживая контролируемый хаос, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Страны коллективного Запада всячески стремятся вернуть своё утраченное доминирование и противостоять естественному развитию межгосударственных отношений. Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счёт разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые странные межэтнические и межрелигиозные противоречия", - сказал Колокольцев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк. Глава МВД в среду принял участие в конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности, которая проходит в Китае.
https://ria.ru/20250917/zapad-2042495476.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_af898c38ba7a3aaebea0b2836a12c58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), политика
Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Политика
Колокольцев рассказал, каким образом Запад пытается вернуть доминирование

Колокольцев: Запад контролируемым хаосом пытается вернуть доминирование в мире

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Колокольцев
Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Колокольцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Добавлены подробности, уточнена ссылка
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запад пытается вернуть свое утраченное доминирование в мире и противостоять развитию межгосударственных отношений, поддерживая контролируемый хаос, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Страны коллективного Запада всячески стремятся вернуть своё утраченное доминирование и противостоять естественному развитию межгосударственных отношений. Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счёт разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые странные межэтнические и межрелигиозные противоречия", - сказал Колокольцев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале официального представителя ведомства Ирины Волк.
Глава МВД в среду принял участие в конференции Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности, которая проходит в Китае.
Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Запад стремится ослабить контроль за наркотиками, заявил Колокольцев
15:06
 
Владимир КолокольцевИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала