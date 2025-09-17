https://ria.ru/20250917/knyazhevskaya-2042316458.html
Княжевская: в Академическом районе построят многофункциональный центр
Княжевская: в Академическом районе построят многофункциональный центр - РИА Новости, 17.09.2025
Княжевская: в Академическом районе построят многофункциональный центр
В Москве выдали градостроительный план участка для строительства многофункционального центра в Академическом районе, сообщила председатель Москомархитектуры... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Москве выдали градостроительный план участка для строительства многофункционального центра в Академическом районе, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Центр возведут на Большой Черемушкинской улице."На земельном участке площадью 0,2 гектара можно будет возвести многофункциональный центр предельной площадью 3,6 тысячи квадратных метров", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.В здании центра объединят разные услуги в одном месте. Благодаря этому сложившаяся инфраструктура станет более комфортной, добавляется в пресс-релизе.
москва
Княжевская: в Академическом районе построят многофункциональный центр
Княжевская: в Академическом районе Москвы возведут многофункциональный центр
