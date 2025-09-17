https://ria.ru/20250917/kirovograd-2042364319.html

В Кировограде прогремел взрыв

В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 17.09.2025

В Кировограде прогремел взрыв

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Кировограде прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов."В Кропивницком слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.Сейчас в области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

