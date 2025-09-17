Рейтинг@Mail.ru
В Кировограде прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 17.09.2025 (обновлено: 01:39 17.09.2025)
В Кировограде прогремел взрыв
В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 17.09.2025
В Кировограде прогремел взрыв
В Кировограде прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 17.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
кропивницкий (бывший кировоград)
россия
кировоградская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Кировограде прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов."В Кропивницком слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.Сейчас в области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
кропивницкий (бывший кировоград)
россия
кировоградская область
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
в мире, кропивницкий (бывший кировоград), россия, кировоградская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кропивницкий (бывший Кировоград), Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кировограде прогремел взрыв

В Кировограде после воздушной тревоги прогремел взрыв

Украинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Кировограде прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Кропивницком слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
У страны серьезные проблемы: Трамп ответил на вопрос о поставках Patriot на Украину - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
Вчера, 21:08
Сейчас в области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКропивницкий (бывший Кировоград)РоссияКировоградская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
