Лавров: Киев хочет помешать здравым силам следовать курсу на урегулирование

Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
в мире
киев
россия
сергей лавров
владимир зеленский
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По сути дела он (Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу", - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
