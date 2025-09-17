Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Киев хочет помешать здравым силам следовать курсу на урегулирование - РИА Новости, 17.09.2025
11:57 17.09.2025
Лавров: Киев хочет помешать здравым силам следовать курсу на урегулирование
Лавров: Киев хочет помешать здравым силам следовать курсу на урегулирование
Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "По сути дела он (Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу", - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
в мире, киев, россия, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров: Киев хочет помешать здравым силам следовать курсу на урегулирование

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По сути дела он (Владимир Зеленский) хочет не позволить здравым силам на Западе следовать здравому курсу", - сказал Лавров, выступая в ходе "посольского" круглого стола по украинскому кризису.
