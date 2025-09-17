https://ria.ru/20250917/katolikos-2042424637.html
Католикос всех армян встретился с госсекретарем Ватикана
ЕРЕВАН, 17 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином коснулся вопроса защиты прав переселившихся из Карабаха соотечественников, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "В ходе встречи Его Святейшество особо затронул проблемы защиты прав лишившихся родины арцахских армян, сохранения духовно-культурного наследия Арцаха (армянское название Карабаха – ред.) и освобождения находящихся в неволе военнопленных и государственных мужей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Гарегин II встретился в Ватикане также с префектом дикастерии по делам восточных церквей Клаудио Гуджеротти, председателем папского совета по содействию христианскому единству Куртом Кохом, канцлером папского совета по культуре Жозе Толентину, секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола Ричардом Галагером. В ходе встреч были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Армянской апостольской и Римско-католической церквями, волнующие армянский народ проблемы, вызовы, стоящие перед христианским миром. Подчеркнута необходимость сохранения христианских ценностей и наследия, заявили в пресс-службе.
