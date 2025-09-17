Рейтинг@Mail.ru
Католикос всех армян встретился с госсекретарем Ватикана
11:45 17.09.2025
Католикос всех армян встретился с госсекретарем Ватикана
ЕРЕВАН, 17 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином коснулся вопроса защиты прав переселившихся из Карабаха соотечественников, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "В ходе встречи Его Святейшество особо затронул проблемы защиты прав лишившихся родины арцахских армян, сохранения духовно-культурного наследия Арцаха (армянское название Карабаха – ред.) и освобождения находящихся в неволе военнопленных и государственных мужей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Гарегин II встретился в Ватикане также с префектом дикастерии по делам восточных церквей Клаудио Гуджеротти, председателем папского совета по содействию христианскому единству Куртом Кохом, канцлером папского совета по культуре Жозе Толентину, секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола Ричардом Галагером. В ходе встреч были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Армянской апостольской и Римско-католической церквями, волнующие армянский народ проблемы, вызовы, стоящие перед христианским миром. Подчеркнута необходимость сохранения христианских ценностей и наследия, заявили в пресс-службе.
в мире, ватикан, гарегин ii, пьетро паролин, армянская апостольская церковь, римско-католическая церковь
Религия, В мире, Ватикан, Гарегин II, Пьетро Паролин, Армянская апостольская церковь, Римско-католическая церковь
Католикос всех армян встретился с госсекретарем Ватикана

Гарегин II рассказал госсекретарю Ватикана о проблемах карабахских армян

ЕРЕВАН, 17 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II на встрече с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином коснулся вопроса защиты прав переселившихся из Карабаха соотечественников, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"В ходе встречи Его Святейшество особо затронул проблемы защиты прав лишившихся родины арцахских армян, сохранения духовно-культурного наследия Арцаха (армянское название Карабаха – ред.) и освобождения находящихся в неволе военнопленных и государственных мужей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гарегин II встретился в Ватикане также с префектом дикастерии по делам восточных церквей Клаудио Гуджеротти, председателем папского совета по содействию христианскому единству Куртом Кохом, канцлером папского совета по культуре Жозе Толентину, секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола Ричардом Галагером.
В ходе встреч были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между Армянской апостольской и Римско-католической церквями, волнующие армянский народ проблемы, вызовы, стоящие перед христианским миром. Подчеркнута необходимость сохранения христианских ценностей и наследия, заявили в пресс-службе.
Гарегин II - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Карабахе уничтожают культурное наследие, заявил католикос всех армян
4 сентября, 17:51
 
РелигияВ миреВатиканГарегин IIПьетро ПаролинАрмянская апостольская церковьРимско-католическая церковь
 
 
