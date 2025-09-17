Рейтинг@Mail.ru
Концерн "Калашников" увеличил объемы производства в Ижевске - РИА Новости, 17.09.2025
Удмуртская Республика
 
20:28 17.09.2025 (обновлено: 20:29 17.09.2025)
Концерн "Калашников" увеличил объемы производства в Ижевске
Концерн "Калашников" увеличил объемы производства в Ижевске
УФА, 17 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественной церемонии открытия Дня оружейника заявил, что концерн "Калашников" кратно наращивает объемы производства и добавляет в линейку продукции изделия гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба руководителя региона. Бречалов на торжественной церемонии в Доме дружбы народов поблагодарил коллектив концерна "Калашников" за безупречный труд и вручил заслуженные награды работникам предприятия. Отмечается, что концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия, специализированные комплексы военного и гражданского назначения. "Для сотрудников правоохранительных органов и для бойцов в зоне специальной военной операции концерн вместе с Ижевским механическим заводом создает самые современные и надежные образцы вооружения: пистолеты Лебедева и Ярыгина, снайперскую винтовку Чукавина, АК-12 и его модернизированную версию АК-15", - рассказали в пресс-службе. Завод непрерывно совершенствует свои мощности. Сегодня на площадках концерна запущены 25 инвестиционных проектов, готовят к запуску еще восемь. "Важно, что концерн сегодня не только кратно наращивает объемы производства, но и умело распределяет свои ресурсы, добавляя в линейку продукции изделия гражданского и двойного назначения. Так, вдвое вырос объем станкостроения концерна. Заключены контракты с 20 российскими и белорусскими компаниями. Диверсификация - одна из задач, которую ставит перед всей системой оборонно-промышленного комплекса наш президент Владимир Владимирович Путин и концерн "Калашников" с ней успешно справляется", - приводятся в сообщении слова Бречалова. В пресс-службе отметили, что в 2024 году за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России предприятие и его научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" получили государственные награды - ордена "За доблестный труд". "На предприятии большое внимание уделяют подготовке кадров. Каждый год более 100 школьников старше 16 лет трудоустраиваются в цеха концерна на летние каникулы. А недавно студенты СПО и вузов со всей страны получили возможность пройти производственную практику на площадках "Калашникова" в течение всего года. Только в прошлом учебном году это сделали более 360 ребят. Завод запустил школу производственного обучения, где уже 2000 жителей республики прошли подготовку по рабочим профессиям и 80% из них трудоустроились на предприятие", - говорится в сообщении. Бречалов поблагодарил заводчан за вклад в развитие и сохранение обороноспособности страны и вручил некоторым из них заслуженные награды. Четверо сотрудников концерна были удостоены звания "Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики", сообщают региональные власти. "В преддверии Дня оружейника сотрудники концерна за безупречную службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и другие заслуги были награждены медалями министерства обороны России, медалями и грамотами министерства промышленности и торговли России и медалями госкорпорации "Ростех". Восемь представителей оборонно-промышленного предприятия получили нагрудный знак "Почетный оружейник концерна "Калашников", - добавили в пресс-службе.
Концерн "Калашников" увеличил объемы производства в Ижевске

УФА, 17 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественной церемонии открытия Дня оружейника заявил, что концерн "Калашников" кратно наращивает объемы производства и добавляет в линейку продукции изделия гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Бречалов на торжественной церемонии в Доме дружбы народов поблагодарил коллектив концерна "Калашников" за безупречный труд и вручил заслуженные награды работникам предприятия. Отмечается, что концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия, специализированные комплексы военного и гражданского назначения.
Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Ижевске пройдет форум "Сделано в Удмуртии. Бизнес патриотов"
12 сентября, 12:33
"Для сотрудников правоохранительных органов и для бойцов в зоне специальной военной операции концерн вместе с Ижевским механическим заводом создает самые современные и надежные образцы вооружения: пистолеты Лебедева и Ярыгина, снайперскую винтовку Чукавина, АК-12 и его модернизированную версию АК-15", - рассказали в пресс-службе.
Завод непрерывно совершенствует свои мощности. Сегодня на площадках концерна запущены 25 инвестиционных проектов, готовят к запуску еще восемь.
"Важно, что концерн сегодня не только кратно наращивает объемы производства, но и умело распределяет свои ресурсы, добавляя в линейку продукции изделия гражданского и двойного назначения. Так, вдвое вырос объем станкостроения концерна. Заключены контракты с 20 российскими и белорусскими компаниями. Диверсификация - одна из задач, которую ставит перед всей системой оборонно-промышленного комплекса наш президент Владимир Владимирович Путин и концерн "Калашников" с ней успешно справляется", - приводятся в сообщении слова Бречалова.
В пресс-службе отметили, что в 2024 году за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России предприятие и его научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" получили государственные награды - ордена "За доблестный труд".
"На предприятии большое внимание уделяют подготовке кадров. Каждый год более 100 школьников старше 16 лет трудоустраиваются в цеха концерна на летние каникулы. А недавно студенты СПО и вузов со всей страны получили возможность пройти производственную практику на площадках "Калашникова" в течение всего года. Только в прошлом учебном году это сделали более 360 ребят. Завод запустил школу производственного обучения, где уже 2000 жителей республики прошли подготовку по рабочим профессиям и 80% из них трудоустроились на предприятие", - говорится в сообщении.
Бречалов поблагодарил заводчан за вклад в развитие и сохранение обороноспособности страны и вручил некоторым из них заслуженные награды. Четверо сотрудников концерна были удостоены звания "Заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики", сообщают региональные власти.
"В преддверии Дня оружейника сотрудники концерна за безупречную службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей и другие заслуги были награждены медалями министерства обороны России, медалями и грамотами министерства промышленности и торговли России и медалями госкорпорации "Ростех". Восемь представителей оборонно-промышленного предприятия получили нагрудный знак "Почетный оружейник концерна "Калашников", - добавили в пресс-службе.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Бречалов наградил победителей конкурса "Семейные трудовые династии"
11 сентября, 18:13
 
