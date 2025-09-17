https://ria.ru/20250917/japonija-2042372225.html

Япония повременит с признанием Палестины, пишут СМИ

Япония повременит с признанием Палестины, пишут СМИ

Правительство Японии намерено повременить с признанием государства Палестины из-за опасений влияния данного решения на отношения с США

ТОКИО, 17 сен – РИА Новости. Правительство Японии намерено повременить с признанием государства Палестины из-за опасений влияния данного решения на отношения с США, которые уже неоднократно заявляли о контрпродуктивности и неразумности подобного шага, сообщает газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники. Также, как утверждает издание, премьер-министр Японии Сигэру Исиба не будет присутствовать на международной конференции по палестинскому вопросу, которая состоится в Нью-Йорке 22 числа. "Вероятно, что это решение основано на опасениях, что признание государственности может негативно повлиять на ситуацию в Палестине, а также на отношения с США", - подчеркивается в статье. Второй раунд Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестинско-израильского конфликта пройдет в рамках встречи Генассамблеи ООН 22 сентября. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

