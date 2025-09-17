https://ria.ru/20250917/izrail-2042352928.html

Их борьба: Израиль пытается окончательно решить палестинский вопрос

Их борьба: Израиль пытается окончательно решить палестинский вопрос

В ночь на вторник танки ЦАХАЛ вошли в жилую застройку города Газы. До этого по домам отбомбились израильские ВВС. Всего за 20 минут Газу атаковали 37 раз, на момент написания этой заметки погибли уже 59 палестинцев, 386 были ранены. Весь вчерашний день три дивизии Армии обороны Израиля продвигались с окраин к центру Газы под аккомпанемент рвущихся бомб и снарядов.Так начался новый раунд кровавого противостояния, стартовавшего 7 октября 2023 года. Тогда, напомним, бойцы ХАМАС захватили в плен на территории Израиля и увезли с собой 252 заложника, также были убиты около 1200 человек.Уже практически два года ЦАХАЛ мстит за это нападение с поистине ветхозаветной жестокостью. По самым скромным официальным подсчетам, за это время погибли около 65 тысяч палестинцев и были ранены больше 120 тысяч, но есть и оценки экспертов, на которые недавно ссылалась спецдокладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе, о том, что истинное число жертв уже приблизилось к 700 тысячам, если считать убитых и раненых. Три четверти из них — это опять-таки статистика от Организации Объединенных Наций — женщины и дети.Палестинцы гибли от пуль и снарядов, от бомб и ракет, от того, что нет лекарств, от того, что нет еды и воды. Израиль не пускал иностранные гуманитарные миссии в Газу с продовольствием, медикаментами и не гнушался точечными ударами по несчастным людям, столпившимся в очереди за едой.Наблюдается удивительная асимметрия: израильские заложники, захваченные в 2023-м, известны всему миру по именам и фамилиям, их фотографии распечатаны в миллионах экземпляров, а погибшие палестинцы сливаются в одну безликую массу. Как будто у одной нации есть все права, а у другой — только право молча умирать.Та же асимметрия прослеживается и относительно Палестины и Израиля. Резолюция ООН от 1947 года о создании Палестинского государства не выполнена до сих пор. Государство Израиль же, как видим, прекрасно существует и безнаказанно наносит удары по всем странам, до которых может дотянуться.Конечно, террористические акты в исполнении ХАМАС достойны осуждения. Но на разовые теракты армия Израиля отвечает регулярным уничтожением всего живого. Аргумент о том, что террористы "прикрываются" женщинами и детьми, не выдерживает критики. Как бы то ни было, законы и обычаи войны прямо запрещают убивать некомбатантов.Долгое время лидеры западных стран и ООН взирали на ситуацию в Газе с эпическим спокойствием. Это понятно: любое сомнение в правомерности действий ЦАХАЛ могло повлечь за собой обвинения в антисемитизме, а это последнее, что нужно публичным политикам.В то же время европейские улицы переполнялись возмущенными протестующими, требовавшими остановить геноцид в Газе. Игнорировать их было невозможно — и вот уже, гляди-ка, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал запретить израильским спортсменам участвовать в международных состязаниях. Ну хоть что-то.В Еврокомиссии предложили подумать о том, чтобы снять беспошлинный режим с 37% израильского экспорта в ЕС. Пока решение не принято. Демократы и гуманисты в Евросоюзе в упор не видят кровь и слезы, льющиеся в Газе.Но гораздо важнее то, что независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Вот что говорится в ее докладе: "Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")".Характерно, что возглавляет эту комиссию Нави Пиллэй — дама индийского происхождения, родившаяся и долго работавшая в ЮАР. Она была первой "небелой" женщиной в Верховном суде Южно-Африканской Республики, боролась с апартеидом, возглавляла международный трибунал по военным преступлениям в Руанде. У нее нет застарелого европейского комплекса вины перед Израилем, что позволяет ей объективно разбираться в ситуации с геноцидом в Газе и называть вещи своими именами.В прошлом году именно руководство ЮАР обратилось в МУС с требованием выдать ордера на арест лидеров ХАМАС и Израиля, обвиняя их в военных преступлениях и преступлениях против человечности.Разумеется, официальные лица Израиля уже раскритиковали выводы комиссии и потребовали ее распустить. Премьер-министр страны подтвердил "начало мощной операции в Газе". Характерно, что комментировал он действия своей армии из зала суда: Биньямина Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.Официальная цель операции ЦАХАЛ — разгром движения ХАМАС, неофициальной же многим экспертам представляется полная оккупация Газы и то самое "физическое уничтожение палестинцев как группы".Заметно, однако, что все дерзкие военные операции Израиля последних месяцев не помогают им решить ни одной задачи вдолгую. Налеты на Иран закончились ничем, убийства лидеров "Хезболлы" не привели к ее ликвидации, удар по Дохе вызвал огромные трудности в регионе для главного патрона Израиля — Вашингтона. А ведь подрывая влияние США, Тель-Авив пилит сук, на котором сидит сам."Окончательно уничтожить" ХАМАС Израиль грозится уже десятилетия, но воз и ныне там. И разумеется, уничтожение всего и вся в Газе смертельно опасно для тех самых заложников, ради которых эта операция и затевалась. Впрочем, про этих несчастных в пылу войны, похоже, просто забыли.У нас часто призывают воевать "как Израиль". Но, помимо того, что это противно и бесчеловечно, это еще и бесполезно. Лидер Израиля недаром призвал сограждан готовиться к режиму автаркии, то есть полной изоляции от мирового сообщества. Репутация изгоев — это все, чего можно добиться такой агрессивной политикой.

