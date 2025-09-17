https://ria.ru/20250917/ivanovo-2042578385.html
В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме
В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 17.09.2025
В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в Иваново локализован на площади 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T20:48:00+03:00
2025-09-17T20:48:00+03:00
2025-09-17T20:48:00+03:00
происшествия
россия
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576082_0:115:1053:707_1920x0_80_0_0_6302d4dfbb3b0693ef10a9ce4c41e3ff.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Иваново локализован на площади 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее прокуратура региона сообщила, что в Иваново горит крыша общежития. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Подчеркивалось, что для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России. Позже площадь пожара увеличилась до 650 квадратных метров, частично обрушилась кровля. "Пожар локализован на площади 650 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042511523.html
россия
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042576082_84:0:1027:707_1920x0_80_0_0_c173102f24cfe5ebfc54873603ef28bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме
В Иваново пожар в общежитии локализовали на площади 650 квадратов