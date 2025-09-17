https://ria.ru/20250917/ivanovo-2042578385.html

В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме

В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 17.09.2025

В Иваново локализовали пожар в многоквартирном доме

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Иваново локализован на площади 650 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее прокуратура региона сообщила, что в Иваново горит крыша общежития. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Подчеркивалось, что для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России. Позже площадь пожара увеличилась до 650 квадратных метров, частично обрушилась кровля. "Пожар локализован на площади 650 квадратных метров", - говорится в сообщении.

