В Иваново площадь пожара в общежитии увеличилась до 650 квадратных метров

В Иваново площадь пожара в общежитии увеличилась до 650 квадратных метров

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее прокуратура региона сообщила, что в Иваново горит крыша здания общежития. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Подчеркивалось, что для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России "Площадь пожара в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя. Работа по ликвидации пожара продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС помогают жильцам забрать необходимые вещи и домашних животных.

