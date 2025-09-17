Рейтинг@Mail.ru
В Иваново площадь пожара в общежитии увеличилась до 650 квадратных метров - РИА Новости, 17.09.2025
20:32 17.09.2025
В Иваново площадь пожара в общежитии увеличилась до 650 квадратных метров
происшествия
иваново
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее прокуратура региона сообщила, что в Иваново горит крыша здания общежития. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Подчеркивалось, что для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России "Площадь пожара в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя. Работа по ликвидации пожара продолжается", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС помогают жильцам забрать необходимые вещи и домашних животных.
происшествия, иваново, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Ивановской области/TelegramЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Иваново
© МЧС Ивановской области/Telegram
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Иваново
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее прокуратура региона сообщила, что в Иваново горит крыша здания общежития. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров, из здания были эвакуированы 45 человек. Подчеркивалось, что для жильцов развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, а на месте происшествия работают психологи МЧС России
"Площадь пожара в Иваново увеличилась до 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Тушение осложняют конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя. Работа по ликвидации пожара продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС помогают жильцам забрать необходимые вещи и домашних животных.
Ликвидация пожара в Каменск-Шахтинскеь Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пожарные потушили возгорание в Ростовской области
