https://ria.ru/20250917/inzhener-2042536957.html

Чем "Славяновский стакан" так поразил американцев

Чем "Славяновский стакан" так поразил американцев - РИА Новости, 17.09.2025

Чем "Славяновский стакан" так поразил американцев

На Всемирной выставке 1893 года, проходившей в США, только и говорили что об одном человеке. Русский инженер Николай Славянов совершил настоящую техническую... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T19:42:00+03:00

2025-09-17T19:42:00+03:00

2025-09-17T19:42:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042551364_0:202:3073:1931_1920x0_80_0_0_936cebd916af52f2c2469c8a2105dd26.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. На Всемирной выставке 1893 года, проходившей в США, только и говорили что об одном человеке. Русский инженер Николай Славянов совершил настоящую техническую революцию своим изобретением. Он сделал то, что ранее считалось невозможным.Из многодетной семьиНиколай Славянов родился в селе Никольском Задонского уезда Воронежской губернии. Сейчас это территория Липецкой области.Он происходил из дворянской обедневшей семьи. Отец был отставным штабс-капитаном, мать — дочерью купца из Курска. Николай — первенец, в семье было еще десять детей. Он прекрасно учился, окончил в 1872-м Воронежскую мужскую гимназию с золотой медалью.Затем поступил в Петербургский горный институт. Сразу после окончания был направлен на Воткинский казенный горный завод — одно из крупнейших предприятий Российской империи.Там он быстро прошел путь от практиканта до смотрителя механического и токарного цехов. А со временем стал главным механиком завода.В городе Воткинске осенью 1877-го Славянов женился на своей ровеснице Варваре Ольдерогге. Через год у супругов родился сын Николай, а в 1880-м — Александр.Отец дуговой сваркиВ конце 1883-го Славянов получил назначение на Пермские казенные пушечные заводы, где и работал до конца своих дней. Именно там он совершил большинство своих открытий. В том числе и самое главное.Пытаясь усовершенствовать электросварку угольным электродом, в октябре 1888 года Славянов разработал способ горячей дуговой электрической сварки с предварительным разогревом изделия. В качестве второго полюса дуги вместо угольного электрода, применявшегося ранее, использовался металлический стержень, сходный по химическому составу со свариваемым изделием.Технология, которую инженер называл "электрической отливкой металлов", стала передовой на многие годы.Ответил сомневающимсяОчень скоро об изобретении Славянова заговорили во многих странах. Наиболее громко звучали голоса скептиков: мол, новый способ пригоден только для черных металлов. Цветные же сваривать с его помощью нельзя — шов получится очень хрупким.А вот про сварку обоих видов металла вообще тогда не говорили: считали невозможным.Тогда-то инженер и создал в двух экземплярах "Славяновский стакан". Это образец сварки из восьми разных "несоединимых" металлов: бронзы, никеля, стали, меди, чугуна, колокольной бронзы, томпака и нейзильбера.С виду — граненый металлический цилиндр весом 5330 граммов и высотой 210 миллиметров. Именно за форму его и прозвали "стаканом".На выставке в Чикаго изобретатель получил золотую медаль с формулировкой "За произведенную техническую революцию".Смогли повторить лишь в XXI векеСтоит отметить, что "Славяновский стакан" демонстрировал недюжее мастерство русского инженера. Дело в том, что спустя сто лет на Пермском машиностроительном заводе имени Ленина специалисты хотели сделать копию такого стакана. Однако тот получился ноздреватым.Только в 2017-м пермские сварщики наконец-то смогли сделать копию этого произведения инженерного искусства.К сожалению, сам Славянов рано умер — в возрасте 43 лет. Он зачастую не только руководил работами, но и сам брал в руки плавильник. Если надо было — день и ночь не выходил с завода, за что заслужил уважение и любовь простых рабочих.На его могиле мастеровые люди установили плиту, на которой сварным швом написали: "Дорогому нашему начальнику и другу рабочих Николаю Гавриловичу Славянову, изобретателю электросварки, от благодарного русского народа".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60