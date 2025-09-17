Чем "Славяновский стакан" так поразил американцев
CC BY-SA 4.0 / Olg.ignat / Реплика «Стакан Славянова 2020». Изготовлена на судоремонтном заводе «ИСРЗ»Реплика "Стакан Славянова 2020"
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. На Всемирной выставке 1893 года, проходившей в США, только и говорили что об одном человеке. Русский инженер Николай Славянов совершил настоящую техническую революцию своим изобретением. Он сделал то, что ранее считалось невозможным.
Из многодетной семьи
Николай Славянов родился в селе Никольском Задонского уезда Воронежской губернии. Сейчас это территория Липецкой области.
Он происходил из дворянской обедневшей семьи. Отец был отставным штабс-капитаном, мать — дочерью купца из Курска. Николай — первенец, в семье было еще десять детей. Он прекрасно учился, окончил в 1872-м Воронежскую мужскую гимназию с золотой медалью.
Затем поступил в Петербургский горный институт. Сразу после окончания был направлен на Воткинский казенный горный завод — одно из крупнейших предприятий Российской империи.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИзобретатель дуговой сварки, русский электротехник Николай Гаврилович Славянов
Там он быстро прошел путь от практиканта до смотрителя механического и токарного цехов. А со временем стал главным механиком завода.
В городе Воткинске осенью 1877-го Славянов женился на своей ровеснице Варваре Ольдерогге. Через год у супругов родился сын Николай, а в 1880-м — Александр.
Отец дуговой сварки
В конце 1883-го Славянов получил назначение на Пермские казенные пушечные заводы, где и работал до конца своих дней. Именно там он совершил большинство своих открытий. В том числе и самое главное.
© Public domainПермские пушечные заводы до революции
Пытаясь усовершенствовать электросварку угольным электродом, в октябре 1888 года Славянов разработал способ горячей дуговой электрической сварки с предварительным разогревом изделия. В качестве второго полюса дуги вместо угольного электрода, применявшегося ранее, использовался металлический стержень, сходный по химическому составу со свариваемым изделием.
Технология, которую инженер называл "электрической отливкой металлов", стала передовой на многие годы.
© Public domainИзобретение "Электрическое уплотнение металлов"
Ответил сомневающимся
Очень скоро об изобретении Славянова заговорили во многих странах. Наиболее громко звучали голоса скептиков: мол, новый способ пригоден только для черных металлов. Цветные же сваривать с его помощью нельзя — шов получится очень хрупким.
А вот про сварку обоих видов металла вообще тогда не говорили: считали невозможным.
Тогда-то инженер и создал в двух экземплярах "Славяновский стакан". Это образец сварки из восьми разных "несоединимых" металлов: бронзы, никеля, стали, меди, чугуна, колокольной бронзы, томпака и нейзильбера.
CC BY-SA 4.0 / Niklitov / Славяновский стакан (макет) в Музее истории «Мотовилихинских заводов»Славяновский стакан (макет) в Музее истории "Мотовилихинских заводов".
С виду — граненый металлический цилиндр весом 5330 граммов и высотой 210 миллиметров. Именно за форму его и прозвали "стаканом".
На выставке в Чикаго изобретатель получил золотую медаль с формулировкой "За произведенную техническую революцию".
© Public domainСлавянов Николай Гаврилович
Смогли повторить лишь в XXI веке
Стоит отметить, что "Славяновский стакан" демонстрировал недюжее мастерство русского инженера. Дело в том, что спустя сто лет на Пермском машиностроительном заводе имени Ленина специалисты хотели сделать копию такого стакана. Однако тот получился ноздреватым.
Только в 2017-м пермские сварщики наконец-то смогли сделать копию этого произведения инженерного искусства.
CC BY-SA 4.0 / Olg.ignat / Слева: Нач. производства Хачик С.М., сварщик Финченко А.Н., сварщик Пегушин С.В., нач. сварочной лаборатории Игнатенков О.В., сварщик Долженко Р.В.Пермские сварщики с копией Славяновского стакана
К сожалению, сам Славянов рано умер — в возрасте 43 лет. Он зачастую не только руководил работами, но и сам брал в руки плавильник. Если надо было — день и ночь не выходил с завода, за что заслужил уважение и любовь простых рабочих.
На его могиле мастеровые люди установили плиту, на которой сварным швом написали: "Дорогому нашему начальнику и другу рабочих Николаю Гавриловичу Славянову, изобретателю электросварки, от благодарного русского народа".