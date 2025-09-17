Рейтинг@Mail.ru
Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 17.09.2025 (обновлено: 13:12 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/initsiativa-2042457380.html
Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней
Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней - РИА Новости, 17.09.2025
Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 дней, заявил, что нужно... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:10:00+03:00
2025-09-17T13:12:00+03:00
россия
антон котяков
николай новичков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_70b3a435949f47ffa0956cd05c03e533.jpg
СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 дней, заявил, что нужно посмотреть на все аспекты инициативы."Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение правительства, мы ее рассмотрим и дадим официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе", - сказал Котяков журналистам.Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал РИА Новости, что в осеннюю сессию планируется внесение законопроекта об увеличении отпуска в России до 35 дней.
https://ria.ru/20250917/otpusk-2042404944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206773_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_0a4d3dd9ca8ea9e189fae9dfc6e86a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон котяков, николай новичков , госдума рф
Россия, Антон Котяков, Николай Новичков , Госдума РФ
Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней

Котяков: нужно посмотреть на все аспекты инициативы продления отпуска до 35 дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 дней, заявил, что нужно посмотреть на все аспекты инициативы.
"Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение правительства, мы ее рассмотрим и дадим официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе", - сказал Котяков журналистам.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал РИА Новости, что в осеннюю сессию планируется внесение законопроекта об увеличении отпуска в России до 35 дней.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней
10:32
 
РоссияАнтон КотяковНиколай НовичковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала