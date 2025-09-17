https://ria.ru/20250917/initsiativa-2042457380.html

Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней

Котяков отреагировал на идею о продлении отпуска до 35 дней

СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, комментируя предложение продлить ежегодный оплачиваемый отпуск в России до 35 дней, заявил, что нужно посмотреть на все аспекты инициативы."Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение правительства, мы ее рассмотрим и дадим официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе", - сказал Котяков журналистам.Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал РИА Новости, что в осеннюю сессию планируется внесение законопроекта об увеличении отпуска в России до 35 дней.

