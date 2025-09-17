https://ria.ru/20250917/hodatajstvo-2042531040.html

Следствие просит суд заочно арестовать бизнесмена Чичваркина*

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена Евгения Чичваркина* по делу о фейках о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании Чичваркину* меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде. Ему вменяется публичное распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушение порядка деятельности иностранного агента, уточнили в суде.* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.

