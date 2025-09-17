Защита Гуцул собирает доказательства нарушения ее прав
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул собирают доказательства нарушения ее конституционных прав и преднамеренного превышения судом полномочий, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
"Мы будем и дальше сотрудничать с местными коллегами из Республики Молдова для того, чтобы предоставить все необходимые доказательства. Мы уже их собираем. У нас есть отчеты экспертов, которые мы также предоставим в суд. Мы будем предоставлять абсолютно каждое малейшее доказательство нарушений конституционных прав, доказательства, что было преднамеренное превышение полномочий, и то, что это демонстрирует, что это прямые атаки на демократию и на принципы демократии. И мы сейчас, к сожалению, видим, что эти атаки происходят с именем власти", - сказал Жюлье.
Он отметил, что иностранные адвокаты надеются, что после предоставления всех этих доказательств суд немного изменит свою тактику и начнет более справедливо относится к этому случаю. "И восторжествует справедливость. Не забудем также о том, что Майя Санду (президент Молдавии – ред.) не раз говорила о том, что она намерена соблюдать демократические принципы, и мы будем следить, чтобы эти заявления не оставались только на словах, а на самом деле были претворены в жизнь", - подчеркнул адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.