Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/gutsul-2042516192.html
Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии
Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии - РИА Новости, 17.09.2025
Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии
Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул отмечают нарушения в Молдавии фундаментальных прав человека, такого рода действия могут происходить только... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:10:00+03:00
2025-09-17T16:10:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул отмечают нарушения в Молдавии фундаментальных прав человека, такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе. "Вопрос, почему это происходит? А потому что такого рода действия могут происходить только в диктаторском режиме. Но поскольку мы знаем, что Майя Санду (президент Молдавии – ред.) была выбрана для того, чтобы она следовала демократическому процессу, вопрос остается такой же тогда. Почему тогда получается так, что госпожа Гуцул все еще находится в заключении? Возможно, есть проблемы и в системе правосудия, и тогда нам надо глубже покопаться в этой системе. Возможно, есть эти систематические нарушения, которые нужно отследить", - сказал Жюлье. Он отметил, что иностранные адвокаты склонны верить, что Гуцул "намеренно нейтрализовали и отстранили". "Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека. Потому что выборы прошли в Гагаузии, она - представитель автономного территориального образования, она была выбрана, выборы были валидированы ЦИК. Поэтому пока что мы можем отслеживать только явные нарушения", - подчеркнул адвокат.
https://ria.ru/20250908/gutsul-2040404995.html
https://ria.ru/20250911/gutsul-2041167100.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9651664f027a4d3c5e00aa8e77771bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии

Адвокат Гуцул Жюлье заявил о нарушениях прав человека в Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул отмечают нарушения в Молдавии фундаментальных прав человека, такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Депутат назвала условия содержания Гуцул в СИЗО ужасными
8 сентября, 12:32
"Вопрос, почему это происходит? А потому что такого рода действия могут происходить только в диктаторском режиме. Но поскольку мы знаем, что Майя Санду (президент Молдавии – ред.) была выбрана для того, чтобы она следовала демократическому процессу, вопрос остается такой же тогда. Почему тогда получается так, что госпожа Гуцул все еще находится в заключении? Возможно, есть проблемы и в системе правосудия, и тогда нам надо глубже покопаться в этой системе. Возможно, есть эти систематические нарушения, которые нужно отследить", - сказал Жюлье.
Он отметил, что иностранные адвокаты склонны верить, что Гуцул "намеренно нейтрализовали и отстранили".
"Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека. Потому что выборы прошли в Гагаузии, она - представитель автономного территориального образования, она была выбрана, выборы были валидированы ЦИК. Поэтому пока что мы можем отслеживать только явные нарушения", - подчеркнул адвокат.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед оглашеним приговора по ее делу в районном суде Кишинева - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Адвокат Гуцул назвал ее содержание в тюрьме незаконным
11 сентября, 12:33
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала