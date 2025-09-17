https://ria.ru/20250917/gutsul-2042516192.html

Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии

Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии - РИА Новости, 17.09.2025

Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии

Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул отмечают нарушения в Молдавии фундаментальных прав человека, такого рода действия могут происходить только... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:10:00+03:00

2025-09-17T16:10:00+03:00

2025-09-17T16:10:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул отмечают нарушения в Молдавии фундаментальных прав человека, такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе. "Вопрос, почему это происходит? А потому что такого рода действия могут происходить только в диктаторском режиме. Но поскольку мы знаем, что Майя Санду (президент Молдавии – ред.) была выбрана для того, чтобы она следовала демократическому процессу, вопрос остается такой же тогда. Почему тогда получается так, что госпожа Гуцул все еще находится в заключении? Возможно, есть проблемы и в системе правосудия, и тогда нам надо глубже покопаться в этой системе. Возможно, есть эти систематические нарушения, которые нужно отследить", - сказал Жюлье. Он отметил, что иностранные адвокаты склонны верить, что Гуцул "намеренно нейтрализовали и отстранили". "Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека. Потому что выборы прошли в Гагаузии, она - представитель автономного территориального образования, она была выбрана, выборы были валидированы ЦИК. Поэтому пока что мы можем отслеживать только явные нарушения", - подчеркнул адвокат.

https://ria.ru/20250908/gutsul-2040404995.html

https://ria.ru/20250911/gutsul-2041167100.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду