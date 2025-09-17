Адвокат Гуцул рассказал о нарушениях прав человека в Молдавии
Адвокат Гуцул Жюлье заявил о нарушениях прав человека в Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Иностранные защитники главы Гагаузии Евгении Гуцул отмечают нарушения в Молдавии фундаментальных прав человека, такого рода действия могут происходить только при диктаторском режиме, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
"Вопрос, почему это происходит? А потому что такого рода действия могут происходить только в диктаторском режиме. Но поскольку мы знаем, что Майя Санду (президент Молдавии – ред.) была выбрана для того, чтобы она следовала демократическому процессу, вопрос остается такой же тогда. Почему тогда получается так, что госпожа Гуцул все еще находится в заключении? Возможно, есть проблемы и в системе правосудия, и тогда нам надо глубже покопаться в этой системе. Возможно, есть эти систематические нарушения, которые нужно отследить", - сказал Жюлье.
Он отметил, что иностранные адвокаты склонны верить, что Гуцул "намеренно нейтрализовали и отстранили".
"Мы уверены в нарушении фундаментальных прав человека. Потому что выборы прошли в Гагаузии, она - представитель автономного территориального образования, она была выбрана, выборы были валидированы ЦИК. Поэтому пока что мы можем отслеживать только явные нарушения", - подчеркнул адвокат.
