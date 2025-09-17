https://ria.ru/20250917/gosduma-2042409898.html

Комитет ГД рассмотрит проект о денонсации соглашения с США

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе принять проект о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, Госдума может рассмотреть его 8 октября, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце июля. В пояснительной записке отмечается, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным. "Решение принято единогласно", – сообщил журналистам Слуцкий. Вопрос предложено рассмотреть на пленарном заседании Государственной думы 8 октября, сообщил глава комитета. Как пояснил Слуцкий, Россия приостановила действие соглашение и протоколов к нему еще в 2016 году. "По сути, эти документы остались в истории. Приостановка с нашей стороны состоялась в 2016 году. Причины - коренные изменения обстоятельств, среди которых противоправные санкции США, закон о поддержке Украины, допускающий вмешательство во внутренние дела РФ, расширение НАТО на восток и наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе. Но основное - одностороннее намерение Вашингтона без согласия Москвы изменить порядок утилизации плутония, допускающий его возвратный потенциал", – добавил глава комитета. Слуцкий также напомнил, что при приостановке соглашения российской стороной были сформулированы условия для его возобновления, в том числе предоставления Соединенными Штатами четкого плана необратимой утилизации плутония. "Однако они выполнены не были. Ситуация стала только хуже. Таким образом, сохранение каких-либо обязательств России по соглашению не целесообразно", – заключил он.

россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф