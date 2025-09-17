https://ria.ru/20250917/gosduma-2042406629.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 17.09.2025
Аннулирование
Новость с заголовком "Комитет ГД рекомендовал включить ЦБ в список получателей данных о населении" аннулируется как выпущенная ошибочно. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:37:00+03:00
2025-09-17T10:37:00+03:00
2025-09-17T10:42:00+03:00
общество
