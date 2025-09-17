https://ria.ru/20250917/gosduma-2042406629.html

Аннулирование

Аннулирование - РИА Новости, 17.09.2025

Аннулирование

Новость с заголовком "Комитет ГД рекомендовал включить ЦБ в список получателей данных о населении" аннулируется как выпущенная ошибочно. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T10:37:00+03:00

2025-09-17T10:37:00+03:00

2025-09-17T10:42:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2042406629.jpg?1758094952

Новость с заголовком "Комитет ГД рекомендовал включить ЦБ в список получателей данных о населении" аннулируется как выпущенная ошибочно.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество