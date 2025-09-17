Глава РФПИ запустил канал в МAX
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев запустил канал в сервисе МAX
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев запустил канал в мессенджере Мах.
"Приветствую в моем канале в мессенджере Мах. Здесь я буду делиться ключевыми новостями, мнениями и идеями о развитии экономики, инвестиций, международного сотрудничества и технологий. Буду рассказывать о строительстве инвестиционных и экономических мостов со многими странами", - написал Дмитриев в первом посте в Мах.
"Также продолжу развивать тему позитивного предпринимательства, чтобы студенты различных специальностей могли узнавать об основах предпринимательства, инвестиций и управления", - добавил он, пообещав держать подписчиков в курсе ключевых событий.
Официальные каналы в Мах уже есть у президента России, правительства РФ, многих министерств и ведомств.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Мах будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".