Рейтинг@Mail.ru
Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/glava-2042415649.html
Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса
Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса - РИА Новости, 17.09.2025
Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса
Колоссальная конкуренция сегодня является основной проблемой России в космической отрасли, другие страны создавали новую технику, пока в РФ пытались по инерции... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:13:00+03:00
2025-09-17T11:13:00+03:00
россия
австралия
китай
дмитрий баканов
роскосмос
в мире
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_115:616:2661:2048_1920x0_80_0_0_9df32526460a24a557a6945e1d093e99.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Колоссальная конкуренция сегодня является основной проблемой России в космической отрасли, другие страны создавали новую технику, пока в РФ пытались по инерции выехать на историческом заделе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Получилось так, что по инерции мы пытались выехать на историческом заделе, а в это время конкуренты создавали новую технику. Технология возвращаемой первой ступени полностью перекроила рынок мировых пусковых услуг. Если в 2012-2013 годах за Россией было 80% рынка, то сейчас все лишь за одной компанией (Space X - ред.) 70% этого рынка", - сказал Баканов в эфире "Соловьев Live". Глава госкорпорации назвал колоссальную конкуренцию основной проблемой России в космической отрасли. "Если буквально 10-15 лет (назад - ред.) буквально три-четыре страны находились на "поляне" космоса, то сейчас это число достигает 12. Ни для кого не секрет, что Австралия уже свою ракету делает, и ряд частных компаний, таких как Honda, казалось бы, из автопрома, начинают вовлекаться в отрасль космическую", - отметил Баканов. Он добавил, что на "старом заделе" России в космической сфере сейчас "никуда не уехать", в то время как Китай и США тратят серьезные средства на технологии.
https://ria.ru/20250917/bakanov-2042405319.html
россия
австралия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_284:535:2302:2048_1920x0_80_0_0_2374d35b9199e88055ad639716a8296d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, австралия, китай, дмитрий баканов, роскосмос, в мире, космос - риа наука
Россия, Австралия, Китай, Дмитрий Баканов, Роскосмос, В мире, Космос - РИА Наука
Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса

Баканов заявил о колоссальной конкуренции в космической отрасли

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Колоссальная конкуренция сегодня является основной проблемой России в космической отрасли, другие страны создавали новую технику, пока в РФ пытались по инерции выехать на историческом заделе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Получилось так, что по инерции мы пытались выехать на историческом заделе, а в это время конкуренты создавали новую технику. Технология возвращаемой первой ступени полностью перекроила рынок мировых пусковых услуг. Если в 2012-2013 годах за Россией было 80% рынка, то сейчас все лишь за одной компанией (Space X - ред.) 70% этого рынка", - сказал Баканов в эфире "Соловьев Live".
Глава госкорпорации назвал колоссальную конкуренцию основной проблемой России в космической отрасли.
"Если буквально 10-15 лет (назад - ред.) буквально три-четыре страны находились на "поляне" космоса, то сейчас это число достигает 12. Ни для кого не секрет, что Австралия уже свою ракету делает, и ряд частных компаний, таких как Honda, казалось бы, из автопрома, начинают вовлекаться в отрасль космическую", - отметил Баканов.
Он добавил, что на "старом заделе" России в космической сфере сейчас "никуда не уехать", в то время как Китай и США тратят серьезные средства на технологии.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
10:33
 
РоссияАвстралияКитайДмитрий БакановРоскосмосВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала