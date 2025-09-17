https://ria.ru/20250917/glava-2042415649.html

Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса

Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса - РИА Новости, 17.09.2025

Баканов назвал главную проблему России в сфере космоса

Колоссальная конкуренция сегодня является основной проблемой России в космической отрасли, другие страны создавали новую технику, пока в РФ пытались по инерции...

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Колоссальная конкуренция сегодня является основной проблемой России в космической отрасли, другие страны создавали новую технику, пока в РФ пытались по инерции выехать на историческом заделе, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Получилось так, что по инерции мы пытались выехать на историческом заделе, а в это время конкуренты создавали новую технику. Технология возвращаемой первой ступени полностью перекроила рынок мировых пусковых услуг. Если в 2012-2013 годах за Россией было 80% рынка, то сейчас все лишь за одной компанией (Space X - ред.) 70% этого рынка", - сказал Баканов в эфире "Соловьев Live". Глава госкорпорации назвал колоссальную конкуренцию основной проблемой России в космической отрасли. "Если буквально 10-15 лет (назад - ред.) буквально три-четыре страны находились на "поляне" космоса, то сейчас это число достигает 12. Ни для кого не секрет, что Австралия уже свою ракету делает, и ряд частных компаний, таких как Honda, казалось бы, из автопрома, начинают вовлекаться в отрасль космическую", - отметил Баканов. Он добавил, что на "старом заделе" России в космической сфере сейчас "никуда не уехать", в то время как Китай и США тратят серьезные средства на технологии.

