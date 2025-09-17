https://ria.ru/20250917/germanija-2042590353.html

В Германии военнослужащих подозревают в создании группировки, пишут СМИ

17.09.2025

В Германии военнослужащих подозревают в создании группировки, пишут СМИ

Два действующих и два военнослужащих бундесвера в отставке, а также сотрудник правоохранительных органов входят в число членов предполагаемой... РИА Новости, 17.09.2025

БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Два действующих и два военнослужащих бундесвера в отставке, а также сотрудник правоохранительных органов входят в число членов предполагаемой правоэкстремистской группировки, у которых во вторник прошли обыски в связи с подозрением в создании вооруженной группы и хранении оружия, сообщает портал n-tv. Ранее немецкая полиция провела обыски в трех федеральных землях у членов предполагаемой правоэкстремистской группировки "Северное объединение" (Nordbund), которые подозреваются в создании вооруженной группы и незаконном хранении боевого оружия. "Среди подозреваемых при обыске против предполагаемой ультраправой группы в трех федеральных землях находятся двое действующих и двое бывших военнослужащих бундесвера, а также один сотрудник федеральной полиции", - пишет n-tv со ссылкой на генпрокуратуру города Целле. Как ранее сообщили генпрокуратура и управление уголовной полиции Нижней Саксонии, подозреваемым в возрасте от 32 до 57 лет инкриминируется создание и участие в вооруженной группе, основанной, предположительно, сторонниками праворадикальных взглядов. Четверо из них также подозреваются в незаконном хранении боевого оружия и другого автоматического огнестрельного оружия. Целью рейдов стало обнаружение и изъятие нелегального оружия, а также сбор дополнительной информации о деятельности вооруженной группы и, возможно, запланированных ею акциях, объяснили правоохранители, при этом они отметили, что еще в апреле этого года в ходе мероприятий по обеспечению безопасности, проведенных полицией Нижней Саксонии, у одного из подозреваемых был изъят пистолет с патронами.

германия

нижняя саксония

