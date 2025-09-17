https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042582524.html
Герасимов отметил роль морской пехоты в достижении целей СВО
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил роль российской морской пехоты в достижении целей СВО: по его словам, есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполнены.Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении."Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства – мужество, героизм, стойкость. Есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед вами задачи будут успешно выполнены", - отметил Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
