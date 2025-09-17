https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042582524.html

Герасимов отметил роль морской пехоты в достижении целей СВО

Герасимов отметил роль морской пехоты в достижении целей СВО - РИА Новости, 17.09.2025

Герасимов отметил роль морской пехоты в достижении целей СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил роль российской морской пехоты в достижении целей СВО: по его словам, есть полная уверенность, что и в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T21:20:00+03:00

2025-09-17T21:20:00+03:00

2025-09-17T21:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил роль российской морской пехоты в достижении целей СВО: по его словам, есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполнены.Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении."Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства – мужество, героизм, стойкость. Есть полная уверенность, что и в дальнейшем все поставленные перед вами задачи будут успешно выполнены", - отметил Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039687536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий герасимов, россия