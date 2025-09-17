https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042581376.html

ВС России наступают практически на всех направлениях СВО, заявил Герасимов

2025-09-17T21:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в зоне спецоперации наступают практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Герасимов в зоне проведения СВО проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении. "Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.

россия, валерий герасимов