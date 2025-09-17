Рейтинг@Mail.ru
Герасимов заявил о скором освобождении Кировска
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 17.09.2025 (обновлено: 21:44 17.09.2025)
Герасимов заявил о скором освобождении Кировска
Герасимов заявил о скором освобождении Кировска
Российские войска успешно наступают на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска успешно наступают на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.По его словам, ВС России близится к завершению освобождения Кировска."Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - добавил Герасимов.
Герасимов заявил о скором освобождении Кировска

Герасимов: близится к завершению освобождение Кировска

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска успешно наступают на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
По его словам, ВС России близится к завершению освобождения Кировска.
"Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - добавил Герасимов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.09.2025
