Герасимов заявил о скором освобождении Кировска
Герасимов заявил о скором освобождении Кировска
2025-09-17T21:07:00+03:00
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска успешно наступают на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.По его словам, ВС России близится к завершению освобождения Кировска."Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - добавил Герасимов.
