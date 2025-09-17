https://ria.ru/20250917/gerasimov-2042580802.html

Герасимов заявил о скором освобождении Кировска

Герасимов заявил о скором освобождении Кировска - РИА Новости, 17.09.2025

Герасимов заявил о скором освобождении Кировска

Российские войска успешно наступают на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские войска успешно наступают на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.По его словам, ВС России близится к завершению освобождения Кировска."Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества", - добавил Герасимов.

