https://ria.ru/20250917/gazprom-2042569378.html

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Газпромнефти"

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Газпромнефти" - РИА Новости, 17.09.2025

ФАС выдала предупреждение "дочке" "Газпромнефти"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T19:34:00+03:00

2025-09-17T19:34:00+03:00

2025-09-17T19:34:00+03:00

экономика

россия

тюмень

тюменская область

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

газпром нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени, сообщили в ведомстве. "ФАС выдала предупреждение ООО "Газпромнефть - Региональные продажи". Общество устанавливало разные цены на топливо на своих АЗС в Тюменской области… Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин", - говорится в сообщении. В ФАС уточнили, что компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов и дизельного топлива в границах Тюмени и Тюменского района. "Газпромнефть - Региональные продажи" должна исполнить предупреждение до 29 сентября. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручал ФАС и Минэнерго РФ провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, следует из протокола по итогам совещания у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Особое внимание необходимо уделить Сибири и Дальнему Востоку, говорилось в материалах.

https://ria.ru/20250911/fas-2041242017.html

россия

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, тюмень, тюменская область, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), газпром нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)