Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/gaza-2042590866.html
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 17.09.2025
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор по ситуации в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T23:01:00+03:00
2025-09-17T23:01:00+03:00
в мире
турция
египет
саудовская аравия
хакан фидан
оон
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042169946_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_5549aef07f2e197bd387c50c34f00293.jpg
АНКАРА, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор по ситуации в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Семнадцатого сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом и главой МИД Египта Бадром Абдулати", - сообщил собеседник агентства. Стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа, а также координацию предстоящих мероприятий, посвященных Палестине, которые будут организованы в рамках Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.
https://ria.ru/20250917/gaza-2042536233.html
турция
египет
саудовская аравия
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042169946_140:0:2361:1666_1920x0_80_0_0_4a7cb1ba25936c1b95f42fe263d30fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, египет, саудовская аравия, хакан фидан, оон, сектор газа, палестина
В мире, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Хакан Фидан, ООН, Сектор Газа, Палестина
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе

Фидан, бин Фархан и Абдулати по телефону обсудили ситуацию в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор по ситуации в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Семнадцатого сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом и главой МИД Египта Бадром Абдулати", - сообщил собеседник агентства.
Стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа, а также координацию предстоящих мероприятий, посвященных Палестине, которые будут организованы в рамках Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Армия Израиля призвала жителей Газы к эвакуации за 48 часов
Вчера, 17:18
 
В миреТурцияЕгипетСаудовская АравияХакан ФиданООНСектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала