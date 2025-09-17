https://ria.ru/20250917/gaza-2042590866.html
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 17.09.2025
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор по ситуации в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 17.09.2025
АНКАРА, 17 сен - РИА Новости. Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор по ситуации в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Семнадцатого сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом и главой МИД Египта Бадром Абдулати", - сообщил собеседник агентства. Стороны обсудили текущую ситуацию в секторе Газа, а также координацию предстоящих мероприятий, посвященных Палестине, которые будут организованы в рамках Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.
Главы МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Газе
