Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, заявил Лавров
12:46 17.09.2025 (обновлено: 18:51 17.09.2025)
Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, которые будут полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в ранее принятых международных документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности. Мы этого добивались и в феврале 2014 года, и затем через год, когда согласовали и одобрили в ООН Минские договоренности. И гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в Уставе ООН, и в принятых консенсусах документах Организации по безопасности сотрудничества в Европе, в Стамбуле в 1999 и в Астане в 2010 году", - - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису. "Эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Именно этим сейчас Запад на Украине и пытается заниматься, пытаясь спасти ее от полного краха", - подчеркнул министр.
в мире, россия, сергей лавров, украина, оон, европа
Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, которые будут полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в ранее принятых международных документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности. Мы этого добивались и в феврале 2014 года, и затем через год, когда согласовали и одобрили в ООН Минские договоренности. И гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в Уставе ООН, и в принятых консенсусах документах Организации по безопасности сотрудничества в Европе, в Стамбуле в 1999 и в Астане в 2010 году", - - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.
"Эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Именно этим сейчас Запад на Украине и пытается заниматься, пытаясь спасти ее от полного краха", - подчеркнул министр.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Фицо выступил за предоставление гарантий безопасности России
6 сентября, 17:11
 
