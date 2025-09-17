https://ria.ru/20250917/garantii-2042447782.html

Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, заявил Лавров

2025-09-17T12:46:00+03:00

в мире

россия

сергей лавров

украина

оон

европа

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, которые будут полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в ранее принятых международных документах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы будем настаивать на том, чтобы, конечно, были гарантии безопасности. Мы этого добивались и в феврале 2014 года, и затем через год, когда согласовали и одобрили в ООН Минские договоренности. И гарантии безопасности должны полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным и в Уставе ООН, и в принятых консенсусах документах Организации по безопасности сотрудничества в Европе, в Стамбуле в 1999 и в Астане в 2010 году", - - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису. "Эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Именно этим сейчас Запад на Украине и пытается заниматься, пытаясь спасти ее от полного краха", - подчеркнул министр.

