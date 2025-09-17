https://ria.ru/20250917/frantsiya-2042525847.html

Француз отправил парламентариям презервативы с призывом не размножаться

Француз отправил парламентариям презервативы с призывом не размножаться - РИА Новости, 17.09.2025

Француз отправил парламентариям презервативы с призывом не размножаться

Житель французского города Лодев Пьерро ле Зиго направил в Национальное собрание 600 презервативов, так как, по его мнению, депутаты "не должны размножаться"... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T16:41:00+03:00

2025-09-17T16:41:00+03:00

2025-09-17T16:41:00+03:00

в мире

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg

ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Житель французского города Лодев Пьерро ле Зиго направил в Национальное собрание 600 презервативов, так как, по его мнению, депутаты "не должны размножаться" из-за их недостойного поведения, сообщает радиостанция ici. "Пьерро ле Зиго, смутьян из Лодева, решил отправить 600 презервативов французским депутатам, чтобы "они не размножались". Он осуждает поведение парламентариев в Национальном собрании, которое он считает "жалким", - говорится в материале. Посылка была доставлена 11 сентября в здание Нацсобрания в Париже. "Когда мы видим, что одни кричат, другие разваливаются на креслах, что они отказываются пожимать друг другу руку, оскорбляют друг друга… когда я слышу, как одни называют полицию убийцами, другие обвиняют арабов в нынешней ситуации, а экологи говорят, что больше не надо есть мясо, я считаю, что это просто нелепо и такого быть не должно", - приводит его слова ici. Пьерро ле Зиго известен своими провокационными выходками: в 2019 году он отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016 провёл акцию в Париже у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии, чтобы "законсервировать последние вздохи социализма".

https://ria.ru/20250914/frantsiya-2041896612.html

https://ria.ru/20250911/frantsiya-2041064910.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж