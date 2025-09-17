Рейтинг@Mail.ru
Француз отправил парламентариям презервативы с призывом не размножаться
16:41 17.09.2025
Француз отправил парламентариям презервативы с призывом не размножаться
2025-09-17T16:41:00+03:00
2025-09-17T16:41:00+03:00
в мире
париж
ПАРИЖ, 17 сен - РИА Новости. Житель французского города Лодев Пьерро ле Зиго направил в Национальное собрание 600 презервативов, так как, по его мнению, депутаты "не должны размножаться" из-за их недостойного поведения, сообщает радиостанция ici. "Пьерро ле Зиго, смутьян из Лодева, решил отправить 600 презервативов французским депутатам, чтобы "они не размножались". Он осуждает поведение парламентариев в Национальном собрании, которое он считает "жалким", - говорится в материале. Посылка была доставлена 11 сентября в здание Нацсобрания в Париже. "Когда мы видим, что одни кричат, другие разваливаются на креслах, что они отказываются пожимать друг другу руку, оскорбляют друг друга… когда я слышу, как одни называют полицию убийцами, другие обвиняют арабов в нынешней ситуации, а экологи говорят, что больше не надо есть мясо, я считаю, что это просто нелепо и такого быть не должно", - приводит его слова ici. Пьерро ле Зиго известен своими провокационными выходками: в 2019 году он отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016 провёл акцию в Париже у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии, чтобы "законсервировать последние вздохи социализма".
париж
в мире, париж
В мире, Париж
Города мира. Париж
Города мира. Париж
Города мира. Париж. Архивное фото
