Власти Франции ожидают беспорядков на манифестациях 18 сентября
12:01 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/frantsiya-2042429860.html
Власти Франции ожидают беспорядков на манифестациях 18 сентября
Власти Франции ожидают беспорядков на манифестациях 18 сентября - РИА Новости, 17.09.2025
Власти Франции ожидают беспорядков на манифестациях 18 сентября
2025-09-17T12:01:00+03:00
2025-09-17T12:01:00+03:00
ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Власти Франции ожидают беспорядков в день проведения общенациональной забастовки 18 сентября в знак протеста против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в среду и.о. главы французского МВД Брюно Ретайо. В четверг по всей Франции ожидаются многочисленные манифестации по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сферы образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Ожидается, что к демонстрациям присоединятся 800 тысяч человек. "Я ожидаю, что акции будут очень-очень крупными. Этот день будет сочетать несколько элементов, что представляет сложность. Несколько элементов – потому что есть риск, что рано утром мы столкнемся с блокировками, диверсиями, действиями ультралевых группировок, которые хотят устраивать погромы и применяют много насилия. И мы рискуем столкнуться со сосредоточением насилия. С другой стороны, есть колонны (мирно протестующих – ред.)", - сказал Ретайо в интервью телеканалу BFMTV. Министр заявил, что на манифестациях ожидается от 5 до 10 тысяч человек, которые намерены устраивать погромы. В прошлую среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Власти Франции ожидают беспорядков на манифестациях 18 сентября

МВД Франции: власти ожидают беспорядков на массовых манифестациях 18 сентября

ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Власти Франции ожидают беспорядков в день проведения общенациональной забастовки 18 сентября в знак протеста против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в среду и.о. главы французского МВД Брюно Ретайо.
В четверг по всей Франции ожидаются многочисленные манифестации по призыву профсоюзов. На акции выйдут представители разных профессий, в том числе сотрудники сферы образования, здравоохранения, транспортного и энергетического секторов и другие. Ожидается, что к демонстрациям присоединятся 800 тысяч человек.
"Я ожидаю, что акции будут очень-очень крупными. Этот день будет сочетать несколько элементов, что представляет сложность. Несколько элементов – потому что есть риск, что рано утром мы столкнемся с блокировками, диверсиями, действиями ультралевых группировок, которые хотят устраивать погромы и применяют много насилия. И мы рискуем столкнуться со сосредоточением насилия. С другой стороны, есть колонны (мирно протестующих – ред.)", - сказал Ретайо в интервью телеканалу BFMTV.
Министр заявил, что на манифестациях ожидается от 5 до 10 тысяч человек, которые намерены устраивать погромы.
В прошлую среду во Франции прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступали против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год. По данным МВД, около 200 тысяч человек вышли на сотни акций по всей стране. Для обеспечения порядка были задействованы 80 тысяч правоохранителей. Некоторые демонстрации переросли в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
