"Иван Васильевич меняет профессию": что осталось за кадром

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Почти полвека прошло с момента выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", а зрительская любовь к этой картине не угасает. Миллионы людей знают наизусть реплики героев, смеются над комичными ситуациями и не представляют новогодние праздники без этого кино. Но, как это часто бывает, за легкой и смешной историей скрывается масса неожиданных подробностей.Придирались к каждой мелочиКомедия, основанная на пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич", изначально вызывала сомнения даже у самих создателей. Леонид Гайдай хотел, чтобы царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграл Юрий Никулин, однако тот решительно отказался. Актер был убежден, что такая смелая по тем временам сатира не пройдет худсовет. Он не ошибался — цензура действительно придиралась к каждой мелочи.В поисках исполнителя ключевой роли пробовали Георгия Вицина, Евгения Лебедева, Евгения Евстигнеева. Каждый был по-своему талантлив, но что-то не складывалось: один слишком ассоциировался с уже знакомыми зрителям образами, другой выглядел чересчур серьезно. В итоге выбор пал на Юрия Яковлева, и трудно представить сегодня, что кто-то другой мог бы с такой убедительностью сыграть и властного царя, и трусоватого советского управдома, напоминает "Вечерняя Москва".Советская цензура действительно очень внимательно следила за каждой репликой, пишет "АиФ". Некоторые сцены пришлось менять прямо на озвучке.Так, Милославский в одной из сцен должен был сказать: "Народ, народ, батюшка", но фразу заменили на нейтральное "Ну, во всяком случае, не мы".Вместо миролюбивого "Мир, дружба!" зрители услышали "Гитлер капут". Даже адрес проживания Ивана Грозного поменяли: вместо "Москва, Кремль" оставили безобидное "В палатах". Эти корректировки сегодня вызывают улыбку, но тогда могли решить судьбу картины.Любопытный факт: у фильма есть еще одна, малоизвестная версия. В 70-х годах для любителей домашних кинопросмотров выпустили короткометражку "Черные перчатки" на восьмимиллиметровой пленке.Чтобы уложиться в 12 минут, пришлось смонтировать отдельные сцены, в том числе и не попавшие в большую версию. Финал там вообще отличался от привычного. Для зрителей, привыкших к телеверсии и кинозалам, такая "домашняя" картина была настоящей редкостью."Назад в будущее"Интересно, что за рубежом фильм показывали под названием "Ivan the Terrible: Back to the Future", что в переводе означало "Иван Грозный: назад в будущее". Картина о машине времени вышла за 12 лет до легендарного фильма Роберта Земекиса.Конечно, сравнивать американский блокбастер и советскую комедию напрямую нельзя, но сам факт наглядно показывает: тема путешествий во времени будоражила воображение зрителей и на Западе, и в СССР.Машина времени за 40 рублейМакет машины времени сначала поручили конструкторам, но их вариант выглядел слишком сложным и заводским.Тогда заказ передали скульптору Вячеславу Почечуеву, который сделал аппарат "по-домашнему". В бухгалтерских документах значилось:"Выдано 40 рублей за изобретение машины времени". Символично, что столь культовый реквизит оказался в итоге одним из самых дешевых элементов съемок.Фингал под глазом у царицы и опасный балконЗрители заметили, что царица Марфа Собакина почти все время смотрит в пол. Секрет прост: актриса Нина Маслова пришла на съемки с синяком под глазом. Гримеры постарались замаскировать, но артистка предпочла прятать взгляд. В итоге ее "скромность" добавила образу кокетливого обаяния, которое идеально вписалось в картину.Песня "С любовью встретиться" (более известная как "Звенит январская вьюга") могла прозвучать в исполнении Софии Ротару. Запись даже успели сделать, но голос певицы показался слишком серьезным и не соответствовал легкому, почти комическому настроению героини Натальи Селезневой. В итоге песню перепели, а вариант Ротару так и остался редкостью для коллекционеров.Роль авантюриста Милославского сначала предлагали Андрею Миронову. Однако худсовет решил, что он слишком утончен для этого персонажа. В списке претендентов были Вячеслав Невинный, Георгий Бурков, Сергей Никоненко, Георгий Юматов. Но окончательный выбор пал на Леонида Куравлева, который блестяще справился с задачей. Сегодня трудно вообразить Милославского без его фирменной харизмы.Для Натальи Крачковской съемки стали настоящим испытанием. Она страшно боялась высоты, но по сценарию ее героиня должна была перелезать с одного балкона на другой. Гайдай уверил актрису, что этажом ниже будет страховка. Однако, когда камеры включились, артистка увидела пустоту и едва не сорвалась. Сцену решили вовсе убрать, а зрители так и не узнали, какой риск скрывался за кадром.Американцы пожадничалиВ картине можно заметить любопытные детали, которые появились благодаря творческому замыслу создателей. Например, пачка сигарет "Мальборо" в руках Жоржа Милославского — один из первых примеров использования известного бренда в советском кинематографе. При этом компания "Филипп Моррис", само собой, не участвовала в финансировании картины — подобные решения принимались исключительно из художественных соображений. В итоге от американцев не поступило ни копейки за продакт-плейсмент.А еще в первоначальном варианте сценария была сцена, где Иван Грозный, оказавшись в современной квартире, решает приготовить котлеты. Однако в процессе монтажа создатели фильма решили отказаться от этого эпизода, чтобы сохранить целостность образа исторического персонажа.Также в ходе работы над финальной версией ленты было решено сократить некоторые кадры с экстравагантной ручкой, подаренной послу. Из-за этого фильм стал короче на десять минут.Любопытно, что исходные материалы съемок, включая удаленные сцены, бережно хранятся в архивах "Мосфильма".Деньги и славаФинансовая сторона тоже вызывает интерес. Гайдай получил почти шесть тысяч рублей за постановку и еще две тысячи за сценарий. Юрий Яковлев заработал 4350 рублей, Леонид Куравлев — чуть больше 2300. Александр Демьяненко, сыгравший Шурика, получил всего 1663 рубля.Фильм Гайдая давно превратился в культурное достояние. Его цитируют, пересматривают, обсуждают. Многие зрители воспринимают эту ленту не просто как комедию, а как символ целой эпохи, когда кино умело быть смешным, умным и по-настоящему народным.

