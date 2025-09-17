"Иван Васильевич меняет профессию": что осталось за кадром
© Фото : Мосфильм (1973)Юрий Яковлев в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Почти полвека прошло с момента выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", а зрительская любовь к этой картине не угасает. Миллионы людей знают наизусть реплики героев, смеются над комичными ситуациями и не представляют новогодние праздники без этого кино. Но, как это часто бывает, за легкой и смешной историей скрывается масса неожиданных подробностей.
Придирались к каждой мелочи
Комедия, основанная на пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич", изначально вызывала сомнения даже у самих создателей. Леонид Гайдай хотел, чтобы царя Ивана Грозного и управдома Буншу сыграл Юрий Никулин, однако тот решительно отказался. Актер был убежден, что такая смелая по тем временам сатира не пройдет худсовет. Он не ошибался — цензура действительно придиралась к каждой мелочи.
В поисках исполнителя ключевой роли пробовали Георгия Вицина, Евгения Лебедева, Евгения Евстигнеева. Каждый был по-своему талантлив, но что-то не складывалось: один слишком ассоциировался с уже знакомыми зрителям образами, другой выглядел чересчур серьезно. В итоге выбор пал на Юрия Яковлева, и трудно представить сегодня, что кто-то другой мог бы с такой убедительностью сыграть и властного царя, и трусоватого советского управдома, напоминает "Вечерняя Москва".
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Советская цензура действительно очень внимательно следила за каждой репликой, пишет "АиФ". Некоторые сцены пришлось менять прямо на озвучке.
Так, Милославский в одной из сцен должен был сказать: "Народ, народ, батюшка", но фразу заменили на нейтральное "Ну, во всяком случае, не мы".
Вместо миролюбивого "Мир, дружба!" зрители услышали "Гитлер капут". Даже адрес проживания Ивана Грозного поменяли: вместо "Москва, Кремль" оставили безобидное "В палатах". Эти корректировки сегодня вызывают улыбку, но тогда могли решить судьбу картины.
Любопытный факт: у фильма есть еще одна, малоизвестная версия. В 70-х годах для любителей домашних кинопросмотров выпустили короткометражку "Черные перчатки" на восьмимиллиметровой пленке.
Чтобы уложиться в 12 минут, пришлось смонтировать отдельные сцены, в том числе и не попавшие в большую версию. Финал там вообще отличался от привычного. Для зрителей, привыкших к телеверсии и кинозалам, такая "домашняя" картина была настоящей редкостью.
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
"Назад в будущее"
Интересно, что за рубежом фильм показывали под названием "Ivan the Terrible: Back to the Future", что в переводе означало "Иван Грозный: назад в будущее". Картина о машине времени вышла за 12 лет до легендарного фильма Роберта Земекиса.
Конечно, сравнивать американский блокбастер и советскую комедию напрямую нельзя, но сам факт наглядно показывает: тема путешествий во времени будоражила воображение зрителей и на Западе, и в СССР.
Машина времени за 40 рублей
Макет машины времени сначала поручили конструкторам, но их вариант выглядел слишком сложным и заводским.
Тогда заказ передали скульптору Вячеславу Почечуеву, который сделал аппарат "по-домашнему". В бухгалтерских документах значилось:
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Яковлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Юрий Яковлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
"Выдано 40 рублей за изобретение машины времени". Символично, что столь культовый реквизит оказался в итоге одним из самых дешевых элементов съемок.
Фингал под глазом у царицы и опасный балкон
Зрители заметили, что царица Марфа Собакина почти все время смотрит в пол. Секрет прост: актриса Нина Маслова пришла на съемки с синяком под глазом. Гримеры постарались замаскировать, но артистка предпочла прятать взгляд. В итоге ее "скромность" добавила образу кокетливого обаяния, которое идеально вписалось в картину.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкМихаил Пуговкин и Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Песня "С любовью встретиться" (более известная как "Звенит январская вьюга") могла прозвучать в исполнении Софии Ротару. Запись даже успели сделать, но голос певицы показался слишком серьезным и не соответствовал легкому, почти комическому настроению героини Натальи Селезневой. В итоге песню перепели, а вариант Ротару так и остался редкостью для коллекционеров.
Роль авантюриста Милославского сначала предлагали Андрею Миронову. Однако худсовет решил, что он слишком утончен для этого персонажа. В списке претендентов были Вячеслав Невинный, Георгий Бурков, Сергей Никоненко, Георгий Юматов. Но окончательный выбор пал на Леонида Куравлева, который блестяще справился с задачей. Сегодня трудно вообразить Милославского без его фирменной харизмы.
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Для Натальи Крачковской съемки стали настоящим испытанием. Она страшно боялась высоты, но по сценарию ее героиня должна была перелезать с одного балкона на другой. Гайдай уверил актрису, что этажом ниже будет страховка. Однако, когда камеры включились, артистка увидела пустоту и едва не сорвалась. Сцену решили вовсе убрать, а зрители так и не узнали, какой риск скрывался за кадром.
© МосфильмКадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Американцы пожадничали
В картине можно заметить любопытные детали, которые появились благодаря творческому замыслу создателей. Например, пачка сигарет "Мальборо" в руках Жоржа Милославского — один из первых примеров использования известного бренда в советском кинематографе. При этом компания "Филипп Моррис", само собой, не участвовала в финансировании картины — подобные решения принимались исключительно из художественных соображений. В итоге от американцев не поступило ни копейки за продакт-плейсмент.
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
А еще в первоначальном варианте сценария была сцена, где Иван Грозный, оказавшись в современной квартире, решает приготовить котлеты. Однако в процессе монтажа создатели фильма решили отказаться от этого эпизода, чтобы сохранить целостность образа исторического персонажа.
Также в ходе работы над финальной версией ленты было решено сократить некоторые кадры с экстравагантной ручкой, подаренной послу. Из-за этого фильм стал короче на десять минут.
Любопытно, что исходные материалы съемок, включая удаленные сцены, бережно хранятся в архивах "Мосфильма".
Деньги и слава
Финансовая сторона тоже вызывает интерес. Гайдай получил почти шесть тысяч рублей за постановку и еще две тысячи за сценарий. Юрий Яковлев заработал 4350 рублей, Леонид Куравлев — чуть больше 2300. Александр Демьяненко, сыгравший Шурика, получил всего 1663 рубля.
Леонид Гайдай
Фильм Гайдая давно превратился в культурное достояние. Его цитируют, пересматривают, обсуждают. Многие зрители воспринимают эту ленту не просто как комедию, а как символ целой эпохи, когда кино умело быть смешным, умным и по-настоящему народным.