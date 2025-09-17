Рейтинг@Mail.ru
12:54 17.09.2025 (обновлено: 12:55 17.09.2025)
Совет Европы игнорирует пытки со стороны Украины, заявил Володин
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирных граждан и военных РФ со стороны Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. "Посмотрите на происходящие случаи в этой части со стороны той же Украины. Никакой Совет Европы не реагирует на это. На пытки в отношении мирных граждан, военнослужащих. Где Совет Европы? Они придумывают, реализуют провокации в отношении в том числе и наших граждан, и участников специальной военной операции, переворачивают это все с ног на голову", - сказал он на пленарном заседании. По словам председателя Госдумы, Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, он делает все для того, чтобы разрушить Россию.
в мире, россия, украина, вячеслав володин, совет европы, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Совет Европы, Госдума РФ
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирных граждан и военных РФ со стороны Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
"Посмотрите на происходящие случаи в этой части со стороны той же Украины. Никакой Совет Европы не реагирует на это. На пытки в отношении мирных граждан, военнослужащих. Где Совет Европы? Они придумывают, реализуют провокации в отношении в том числе и наших граждан, и участников специальной военной операции, переворачивают это все с ног на голову", - сказал он на пленарном заседании.
По словам председателя Госдумы, Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, он делает все для того, чтобы разрушить Россию.
В миреРоссияУкраинаВячеслав ВолодинСовет ЕвропыГосдума РФ
 
 
