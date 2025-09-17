Еврокомиссия обсудит с Индией вопрос отношений с Россией, заявила Каллас
Каллас: ЕК обсудит с Индией отношения с Россией на переговорах о сотрудничестве
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Еврокомиссия обсудит с Индией вопрос отношений с Россией на переговорах об укреплении сотрудничества, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.
"Мы будем укреплять сотрудничество (с Индией – ред.), включая безопасность на море, борьбу с терроризмом и киберзащиту. Мы также ведем переговоры о заключении соглашения об обмене секретной информацией и углублении связей между оборонной промышленностью, однако в тех областях, где у нас также были сомнения, у нас были разногласия: участие Индии в российских военных учениях и покупка российской нефти препятствуют установлению более тесных связей, потому что, в конечном счете, наше партнерство - это не только о торговле, но и о защите международного порядка, основанного на правилах. Наши переговоры будут направлены на решение этих проблем с целью принятия совместной дорожной карты на саммите Европейского союза в начале 2026 года", - сказала она.
На прошлой неделе агентство Рейтер сообщило, что Минфин США призвал страны Европейского союза и участников "Большой семёрки" ввести "существенные пошлины" против Китая и Индии, чтобы заставить их прекратить закупки российской нефти до окончания конфликта на Украине.