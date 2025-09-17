ЕС не готов к созданию "стены дронов", пишет FT
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Система обороны Европы слишком разрознена, ЕС не готов к созданию "стены дронов" и нуждается в гораздо большей координации по этому вопросу, чем наблюдается сейчас, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
Во вторник официальный представитель ЕК Томас Ренье заявил, что в ЕС хотят построить "стену дронов" на восточном фланге Евросоюза "как можно скорее". Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в субботу, что "стена дронов" на практике будет означать усиление обороны ЕС и НАТО на востоке, способность отражения дронов и возможность ведения боевых действий с ними.
"Система обороны Европы слишком разрознена, но именно эта область это то, где нам нужно прийти к намного большей координации. Нельзя, чтобы одна страна делала что-то одно на своей границе, а другая делала что-то совершенно другое", - сказал европейский чиновник.
Глава мюнхенского стартапа Tytan, который производит перехватчики дронов, используемые в том числе на Украине, Макс Эндерс заявил о неготовности Евросоюза к внедрению подобных систем.
"Мы не готовы. Есть целая категория угроз, с защитой от которых у Европы на данный момент проблемы", - указал Эндерс.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.