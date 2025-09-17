Рейтинг@Mail.ru
Турция продолжит поддержку Газы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.09.2025
16:53 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/erdogan-2042531245.html
Турция продолжит поддержку Газы, заявил Эрдоган
Турция продолжит поддержку Газы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.09.2025
Турция продолжит поддержку Газы, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет оказывать поддержку сектору Газа и выступать против насилия в регионе, по его словам, действия... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:53:00+03:00
2025-09-17T16:53:00+03:00
в мире
турция
израиль
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
исраэль кац
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет оказывать поддержку сектору Газа и выступать против насилия в регионе, по его словам, действия Израиля обречены на провал. "Никто не может помешать нам поддерживать жителей Газы, сталкивающихся с нападениями", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии закладки фундамента нового комплекса министерства иностранных дел Турции. По его словам, Турция продолжит проявлять солидарность с народами региона, от Сирии до Йемена, от Ливана до Катара, которые пострадали в результате насилия. "Независимо от того, кто несет ответственность — организация или государство, террор и массовые убийства остаются недопустимыми", — подчеркнул президент. Эрдоган также отметил, что те, кто пытается обеспечить свою безопасность через насилие и жертвы среди мирного населения, в итоге не достигнут цели. "История показывает, что такие действия обречены на провал", — добавил он. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
турция
израиль
анкара (провинция)
в мире, турция, израиль, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, исраэль кац, хамас
В мире, Турция, Израиль, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Исраэль Кац, ХАМАС
Турция продолжит поддержку Газы, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция продолжит оказывать поддержку Газе и выступать против насилия

© AP Photo / Pool Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Pool
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет оказывать поддержку сектору Газа и выступать против насилия в регионе, по его словам, действия Израиля обречены на провал.
"Никто не может помешать нам поддерживать жителей Газы, сталкивающихся с нападениями", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии закладки фундамента нового комплекса министерства иностранных дел Турции.
По его словам, Турция продолжит проявлять солидарность с народами региона, от Сирии до Йемена, от Ливана до Катара, которые пострадали в результате насилия. "Независимо от того, кто несет ответственность — организация или государство, террор и массовые убийства остаются недопустимыми", — подчеркнул президент.
Эрдоган также отметил, что те, кто пытается обеспечить свою безопасность через насилие и жертвы среди мирного населения, в итоге не достигнут цели.
"История показывает, что такие действия обречены на провал", — добавил он.
Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
