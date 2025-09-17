https://ria.ru/20250917/eksport-2042522482.html
Архангельская область получит почти 21 млн руб на развитие ЦПЭ
АРХАНГЕЛЬСК, 17 сен – РИА Новости. Архангельская область получит почти 21 миллион рублей на развитие Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), что поможет местным предпринимателям выходить на международные рынки, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который возглавляет профильную комиссию Госсовета. "Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей для 75 субъектов РФ. Эти средства позволят региональным ЦПЭ и дальше помогать предпринимателям выходить на международные рынки. На Архангельскую область направят почти 21 миллион рублей из федерального бюджета", - сообщил Цыбульский в своем Telegram-канале. Эту новость глава региона назвал важной для всей страны. Вопрос финансирования региональных Центров поддержки экспорта члены комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" поднимали практически на каждом заседании. За принятие решения Цыбульский поблагодарил коллег из Российского экспортного центра. Объясняя важность принятого решения, Цыбульский отметил, что Центр поддержки экспорта — настоящий "фронт-офис" для бизнеса: помощь в продвижении продукции, сопровождении контрактов, поиске иностранных покупателей, организации участия в выставках и бизнес-миссиях. Только в этом году специалисты архангельского Центра оказали почти 200 услуг для 96 предприятий малого и среднего бизнеса. "Развитие экспорта и международной кооперации — стратегическая задача, поставленная президентом. А для регионов это ещё и реальный инструмент укрепления внешнеэкономической устойчивости", - подчеркнул глава региона.
