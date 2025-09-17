https://ria.ru/20250917/efimov-2042445448.html

Ефимов: на новом участке Троицкой линии метро будут три пересадки

Новый участок Троицкой линии московского метро включает три пересадки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Новый участок Троицкой линии московского метро включает три пересадки, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В середине сентября этого года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на новом участке Троицкой ветки метро. Он включает в себя станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ"."На новом участке протяженностью 9,7 километра организовали три пересадки. В частности, со станции "Академическая" Троицкой линии пассажиры смогут попасть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, а с "Крымской" и "ЗИЛа" – на одноименные станции Московского центрального кольца", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Также на станции "ЗИЛ" будет организована пересадка на Бирюлевскую линию метро, добавил заммэра.Троицкая - 16-я ветка московского метро. Линия длиной более 43 километров с 17 станциями пройдет от станции "ЗИЛ" в Даниловском районе до Троицка в Новой Москве. Ранее уже были открыты для пассажиров два участка – от "Новаторской" до "Тютчевской" и от "Корниловской" до "Новомосковской".

