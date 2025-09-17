Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 30 регионов обсудили внедрение ИИ в стройотрасли - РИА Новости, 17.09.2025
09:08 17.09.2025
Ефимов: более 30 регионов обсудили внедрение ИИ в стройотрасли
Ефимов: более 30 регионов обсудили внедрение ИИ в стройотрасли - РИА Новости, 17.09.2025
Ефимов: более 30 регионов обсудили внедрение ИИ в стройотрасли
Москва объединила более 30 регионов России с целью разработки единых стандартов внедрения ИИ в стройотрасли, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Москва объединила более 30 регионов России с целью разработки единых стандартов внедрения ИИ в стройотрасли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в Москве при поддержке Минстроя прошла стратегическая сессия "Разработка и внедрение сервисов ИИ в области строительства, архитектуры и градостроительства", организованная Центром искусственного интеллекта в градостроительстве."Пилотный опыт внедрения ИИ-сервисов в градостроительство Москвы показал хорошие результаты, поэтому столица готова выступать драйвером цифровой трансформации всей страны. На стратегической сессии представители более чем 30 субъектов России обсудили практические решения на основе искусственного интеллекта, способные оптимизировать и повысить эффективность градостроительной деятельности и процессов строительства не только в Москве, но и на всей территории страны", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что по итогам сессии определены десять приоритетных направлений по созданию в регионах цифровых сервисов, касающихся стройотрасли, на 2026 год.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: более 30 регионов обсудили внедрение ИИ в стройотрасли

Ефимов: более 30 регионов России обсудили внедрение ИИ в стройотрасли

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Москва объединила более 30 регионов России с целью разработки единых стандартов внедрения ИИ в стройотрасли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в Москве при поддержке Минстроя прошла стратегическая сессия "Разработка и внедрение сервисов ИИ в области строительства, архитектуры и градостроительства", организованная Центром искусственного интеллекта в градостроительстве.
"Пилотный опыт внедрения ИИ-сервисов в градостроительство Москвы показал хорошие результаты, поэтому столица готова выступать драйвером цифровой трансформации всей страны. На стратегической сессии представители более чем 30 субъектов России обсудили практические решения на основе искусственного интеллекта, способные оптимизировать и повысить эффективность градостроительной деятельности и процессов строительства не только в Москве, но и на всей территории страны", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что по итогам сессии определены десять приоритетных направлений по созданию в регионах цифровых сервисов, касающихся стройотрасли, на 2026 год.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
