Движение в центре Москвы ограничат из-за марафона - РИА Новости, 17.09.2025
18:11 17.09.2025
Движение в центре Москвы ограничат из-за марафона
Движение в центре Москвы ограничат из-за марафона - РИА Новости, 17.09.2025
Движение в центре Москвы ограничат из-за марафона
Движение в центре Москвы ограничат 20 сентября из-за проведения Московского марафона, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат 20 сентября из-за проведения Московского марафона, сообщил столичный департамент транспорта. "Двадцатого сентября будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких набережных и улицах Москвы в связи с проведением Московского марафона - 10 километров. Движение временно закроют с 05.00 до 12.30 на участках улицы Лужники - от дома 24, строение 24 до Лужнецкой набережной, и Лужнецкой набережной - от улицы Лужники до Фрунзенской набережной", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. Помимо этого, с 08.50 до 13.00 движение закроют на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара, с 09.00 до 13.00 в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади. С 09.00 до 13.50 проезд ограничат на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой, с 09.00 до 14.00 - на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники. "Также обращаем внимание, что на участках ограничений 20 сентября с 00.01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка", - уточняется в сообщении.
москва
Новости
москва, общество
Москва, Общество
Движение в центре Москвы ограничат из-за марафона

Движение в центре Москвы ограничат 20 сентября из-за проведения марафона

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат 20 сентября из-за проведения Московского марафона, сообщил столичный департамент транспорта.
"Двадцатого сентября будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких набережных и улицах Москвы в связи с проведением Московского марафона - 10 километров. Движение временно закроют с 05.00 до 12.30 на участках улицы Лужники - от дома 24, строение 24 до Лужнецкой набережной, и Лужнецкой набережной - от улицы Лужники до Фрунзенской набережной", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Помимо этого, с 08.50 до 13.00 движение закроют на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара, с 09.00 до 13.00 в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади. С 09.00 до 13.50 проезд ограничат на набережных Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, а также на участках Смоленской и Лужнецкой, с 09.00 до 14.00 - на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники.
"Также обращаем внимание, что на участках ограничений 20 сентября с 00.01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка", - уточняется в сообщении.
