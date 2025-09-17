https://ria.ru/20250917/donbass-2042372949.html

ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Жители Донбасса не ждут Владимира Зеленского и счастливы жить в России, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон Шарп в рамках поездки в Донбасс. На днях Шарп посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Я хотел приехать сюда и увидеть своими глазами, а затем рассказать миру, что на самом деле здесь происходит. Там, где мы побывали в Донбассе, то, что мы видели, полностью противоречит тому, что сообщали СМИ. Мы узнали, что граждане России, а не Украины (как сообщалось) очень счастливы здесь. Им не нужно, чтобы Зеленский или украинские военные пришли и "освободили" их. Они считают, что уже были освобождены от Украины", — сказал он. После общения с местными жителями, в том числе из Горловки, он считает, что необходимо донести всему миру, что украинский режим их терроризирует. "Граждане, которые говорили с нами, сказали, что они сейчас намного счастливее, чувствуют себя в большей безопасности, что их терроризировали при украинском режиме. Нужно, чтобы во всем мире это услышали", — добавил он.

