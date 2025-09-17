Рейтинг@Mail.ru
Жители Донбасса не ждут Зеленского, рассказал американский журналист - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 17.09.2025 (обновлено: 15:55 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/donbass-2042372949.html
Жители Донбасса не ждут Зеленского, рассказал американский журналист
Жители Донбасса не ждут Зеленского, рассказал американский журналист - РИА Новости, 17.09.2025
Жители Донбасса не ждут Зеленского, рассказал американский журналист
Жители Донбасса не ждут Владимира Зеленского и счастливы жить в России, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T04:35:00+03:00
2025-09-17T15:55:00+03:00
в мире
донбасс
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980068460_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_e0644610878eb9e5496da08388c63e38.jpg
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Жители Донбасса не ждут Владимира Зеленского и счастливы жить в России, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон Шарп в рамках поездки в Донбасс. На днях Шарп посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Я хотел приехать сюда и увидеть своими глазами, а затем рассказать миру, что на самом деле здесь происходит. Там, где мы побывали в Донбассе, то, что мы видели, полностью противоречит тому, что сообщали СМИ. Мы узнали, что граждане России, а не Украины (как сообщалось) очень счастливы здесь. Им не нужно, чтобы Зеленский или украинские военные пришли и "освободили" их. Они считают, что уже были освобождены от Украины", — сказал он. После общения с местными жителями, в том числе из Горловки, он считает, что необходимо донести всему миру, что украинский режим их терроризирует. "Граждане, которые говорили с нами, сказали, что они сейчас намного счастливее, чувствуют себя в большей безопасности, что их терроризировали при украинском режиме. Нужно, чтобы во всем мире это услышали", — добавил он.
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035887192.html
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987250704.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980068460_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54eccdb3e4933700397282d39c1d1235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин
В мире, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин
Жители Донбасса не ждут Зеленского, рассказал американский журналист

One America News: жители Донбасса не ждут Зеленского и счастливы жить в России

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДень Государственного флага ДНР в Донецке
День Государственного флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
День Государственного флага ДНР в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Жители Донбасса не ждут Владимира Зеленского и счастливы жить в России, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон Шарп в рамках поездки в Донбасс.
На днях Шарп посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
17 августа, 12:38
"Я хотел приехать сюда и увидеть своими глазами, а затем рассказать миру, что на самом деле здесь происходит. Там, где мы побывали в Донбассе, то, что мы видели, полностью противоречит тому, что сообщали СМИ. Мы узнали, что граждане России, а не Украины (как сообщалось) очень счастливы здесь. Им не нужно, чтобы Зеленский или украинские военные пришли и "освободили" их. Они считают, что уже были освобождены от Украины", — сказал он.
После общения с местными жителями, в том числе из Горловки, он считает, что необходимо донести всему миру, что украинский режим их терроризирует.
"Граждане, которые говорили с нами, сказали, что они сейчас намного счастливее, чувствуют себя в большей безопасности, что их терроризировали при украинском режиме. Нужно, чтобы во всем мире это услышали", — добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Зеленский боится": на Украине ответили на заявление Карлсона из Москвы
4 декабря 2024, 09:37
 
В миреДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала