Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 17.09.2025 (обновлено: 11:49 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/diversanty-2042416251.html
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью - РИА Новости, 17.09.2025
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
Российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов у границы с Курской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T11:14:00+03:00
2025-09-17T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7e8850d1f6d71eb92ef47940f4cbc09c.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов у границы с Курской областью, сообщило Минобороны."В Сумской области бойцы 352-го мотострелкового полка группировки "Север" обнаружили и уничтожили диверсантов ВСУ. Противник приближался к границе с Курской областью в районе населенного пункта Теткино", — говорится в релизе.По данным ведомства, украинские боевики все еще пытаются подобраться к российской территории, но безрезультатно. Разведка фиксирует любое их передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу передает координаты целей расчетам.В министерстве добавили, что военнослужащих ВСУ отправляют на "мясные штурмы", в них также принимают участие иностранные наемники, которых ликвидирует российская армия.Зона безопасности в Сумской областиКак подчеркивал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040588032.html
https://ria.ru/20250912/vsu-2041350468.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_dcfe8e08b54fd5076c6bca0c5a5d6154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью

Бойцы Севера уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов у границы с Курской областью, сообщило Минобороны.
Сумской области бойцы 352-го мотострелкового полка группировки "Север" обнаружили и уничтожили диверсантов ВСУ. Противник приближался к границе с Курской областью в районе населенного пункта Теткино", — говорится в релизе.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
ВСУ потеряли в Сумской области при контратаках до 70 процентов военных
9 сентября, 08:10
По данным ведомства, украинские боевики все еще пытаются подобраться к российской территории, но безрезультатно. Разведка фиксирует любое их передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу передает координаты целей расчетам.
В министерстве добавили, что военнослужащих ВСУ отправляют на "мясные штурмы", в них также принимают участие иностранные наемники, которых ликвидирует российская армия.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Командование ВСУ бросило в Сумской области попавших в окружение штурмовиков
12 сентября, 06:46

Зона безопасности в Сумской области

Как подчеркивал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, создание зоны безопасности идет успешно, в Сумской области под контроль группировки "Север" перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала