Демешин после года работы губернатором встретился со СМИ Хабаровского края - РИА Новости, 17.09.2025
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:18 17.09.2025 (обновлено: 13:42 17.09.2025)
Демешин после года работы губернатором встретился со СМИ Хабаровского края
Демешин после года работы губернатором встретился со СМИ Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин после года работы в должности главы региона провел встречу с представителями средств массовой информации (СМИ). РИА Новости, 17.09.2025
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042465278_0:95:922:614_1920x0_80_0_0_32318cda60ee5638001f01828a22a10c.jpg
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин после года работы в должности главы региона провел встречу с представителями средств массовой информации (СМИ). "Очень доверительная и предметная беседа получилась у нас с руководителями и главными редакторами СМИ, работающих в регионе... Поэтому мне представилось правильным обсудить итоги первого официального губернаторского года именно с ними. Год назад жители Хабаровского края оказали мне и всей исполнительной власти в моём лице огромное доверие, отдав свои голоса на выборах главы региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что работать губернатором для него - огромная ответственность. А у СМИ - огромная и ответственная роль в освещении решения властью социальных вопросов, улучшения качества образования, повышения уровня медицины, работы с инвесторами, строительства нового жилья, дорог и другого. "С их помощью люди детально узнают о том, что делается в крае, какие у власти есть планы по развитию территорий и конкретных сфер экономики, какой эффект приносят национальные проекты. И, с другой стороны, СМИ помогают нам понять болевые точки и чутко реагировать за запросы людей. Уверен, вместе у нас всё получится", - сообщил губернатор, подчеркнув, что "задач у нас еще много". Губернатор сообщил на встрече, что за прошедший год произошли позитивные изменения: начались работы на острове Большой Уссурийский, сданы первые дома по программе арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, реализованы другие значимые проекты. Так, в городе Юности сдан центр "Эвристика", ремонтируются детские сады и школы, а буквально месяц назад президент страны Владимир Путин открыл набережную, которую годами ждали комсомольчане. Два важных для региона посёлка – Ванино и Чегдомын – получили собственные мастер-планы. Глава региона напомнил также, что для системного решения накопившихся проблем по его поручению год назад был создан Атлас проблемных объектов. По состоянию на начало сентября, в него внесено более 9300 объектов, из которых решено чуть более 800. Атлас служит не просто реестром, а целеуказанием для органов власти, позволяя выстраивать приоритеты, обеспечивать финансирование и общественный контроль. В ходе встречи глава региона ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Среди прочего, представители СМИ попросили губернатора прокомментировать периодически "всплывающие" слухи о том, что Демешин намерен вскоре покинуть свой пост. "Я в Хабаровске прописался лет пять назад... Ранее у меня было пять резиденций, пять мест жительств: Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток. Прописался в Хабаровске, потому что просто больше понравилось... У меня обычная квартира, обычная "трешка" 90 метров на улице Тургенева... Никуда не собираюсь... Обратно в "погоны" - очень не хочу. Очень интересная работа и созидательная губернатором", - сказал Демешин журналистам.
хабаровск
хабаровский край
Новости
хабаровск, дмитрий демешин, хабаровский край
Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, Хабаровский край
Демешин после года работы губернатором встретился со СМИ Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу со СМИ региона

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проводит встречу с представителями средств массовой информации
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проводит встречу с представителями средств массовой информации - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проводит встречу с представителями средств массовой информации
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин после года работы в должности главы региона провел встречу с представителями средств массовой информации (СМИ).
"Очень доверительная и предметная беседа получилась у нас с руководителями и главными редакторами СМИ, работающих в регионе... Поэтому мне представилось правильным обсудить итоги первого официального губернаторского года именно с ними. Год назад жители Хабаровского края оказали мне и всей исполнительной власти в моём лице огромное доверие, отдав свои голоса на выборах главы региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что работать губернатором для него - огромная ответственность. А у СМИ - огромная и ответственная роль в освещении решения властью социальных вопросов, улучшения качества образования, повышения уровня медицины, работы с инвесторами, строительства нового жилья, дорог и другого.
"С их помощью люди детально узнают о том, что делается в крае, какие у власти есть планы по развитию территорий и конкретных сфер экономики, какой эффект приносят национальные проекты. И, с другой стороны, СМИ помогают нам понять болевые точки и чутко реагировать за запросы людей. Уверен, вместе у нас всё получится", - сообщил губернатор, подчеркнув, что "задач у нас еще много".
Губернатор сообщил на встрече, что за прошедший год произошли позитивные изменения: начались работы на острове Большой Уссурийский, сданы первые дома по программе арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, реализованы другие значимые проекты. Так, в городе Юности сдан центр "Эвристика", ремонтируются детские сады и школы, а буквально месяц назад президент страны Владимир Путин открыл набережную, которую годами ждали комсомольчане. Два важных для региона посёлка – Ванино и Чегдомын – получили собственные мастер-планы. Глава региона напомнил также, что для системного решения накопившихся проблем по его поручению год назад был создан Атлас проблемных объектов. По состоянию на начало сентября, в него внесено более 9300 объектов, из которых решено чуть более 800. Атлас служит не просто реестром, а целеуказанием для органов власти, позволяя выстраивать приоритеты, обеспечивать финансирование и общественный контроль.
В ходе встречи глава региона ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Среди прочего, представители СМИ попросили губернатора прокомментировать периодически "всплывающие" слухи о том, что Демешин намерен вскоре покинуть свой пост.
"Я в Хабаровске прописался лет пять назад... Ранее у меня было пять резиденций, пять мест жительств: Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток. Прописался в Хабаровске, потому что просто больше понравилось... У меня обычная квартира, обычная "трешка" 90 метров на улице Тургенева... Никуда не собираюсь... Обратно в "погоны" - очень не хочу. Очень интересная работа и созидательная губернатором", - сказал Демешин журналистам.
Хабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинХабаровский край
 
 
