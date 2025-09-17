https://ria.ru/20250917/demeshin-2042437306.html
Демешин после года работы губернатором встретился со СМИ Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин после года работы в должности главы региона провел встречу с представителями средств массовой информации (СМИ). "Очень доверительная и предметная беседа получилась у нас с руководителями и главными редакторами СМИ, работающих в регионе... Поэтому мне представилось правильным обсудить итоги первого официального губернаторского года именно с ними. Год назад жители Хабаровского края оказали мне и всей исполнительной власти в моём лице огромное доверие, отдав свои голоса на выборах главы региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что работать губернатором для него - огромная ответственность. А у СМИ - огромная и ответственная роль в освещении решения властью социальных вопросов, улучшения качества образования, повышения уровня медицины, работы с инвесторами, строительства нового жилья, дорог и другого. "С их помощью люди детально узнают о том, что делается в крае, какие у власти есть планы по развитию территорий и конкретных сфер экономики, какой эффект приносят национальные проекты. И, с другой стороны, СМИ помогают нам понять болевые точки и чутко реагировать за запросы людей. Уверен, вместе у нас всё получится", - сообщил губернатор, подчеркнув, что "задач у нас еще много". Губернатор сообщил на встрече, что за прошедший год произошли позитивные изменения: начались работы на острове Большой Уссурийский, сданы первые дома по программе арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, реализованы другие значимые проекты. Так, в городе Юности сдан центр "Эвристика", ремонтируются детские сады и школы, а буквально месяц назад президент страны Владимир Путин открыл набережную, которую годами ждали комсомольчане. Два важных для региона посёлка – Ванино и Чегдомын – получили собственные мастер-планы. Глава региона напомнил также, что для системного решения накопившихся проблем по его поручению год назад был создан Атлас проблемных объектов. По состоянию на начало сентября, в него внесено более 9300 объектов, из которых решено чуть более 800. Атлас служит не просто реестром, а целеуказанием для органов власти, позволяя выстраивать приоритеты, обеспечивать финансирование и общественный контроль. В ходе встречи глава региона ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Среди прочего, представители СМИ попросили губернатора прокомментировать периодически "всплывающие" слухи о том, что Демешин намерен вскоре покинуть свой пост. "Я в Хабаровске прописался лет пять назад... Ранее у меня было пять резиденций, пять мест жительств: Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск и Владивосток. Прописался в Хабаровске, потому что просто больше понравилось... У меня обычная квартира, обычная "трешка" 90 метров на улице Тургенева... Никуда не собираюсь... Обратно в "погоны" - очень не хочу. Очень интересная работа и созидательная губернатором", - сказал Демешин журналистам.
