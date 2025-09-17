https://ria.ru/20250917/chemezova-2042423143.html

Экс-жена свердловского замгубернатора опровергла слухи о связи с ВСУ

Экс-жена свердловского замгубернатора опровергла слухи о связи с ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025

Экс-жена свердловского замгубернатора опровергла слухи о связи с ВСУ

Бывшая супруга вице-губернатора Свердловской области и председатель регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова заявила, что в ее черногорском... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T11:37:00+03:00

2025-09-17T11:37:00+03:00

2025-09-17T11:37:00+03:00

свердловская область

россия

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042422344_0:459:1332:1208_1920x0_80_0_0_61298f987a6230c45e78351449418162.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Бывшая супруга вице-губернатора Свердловской области и председатель регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова заявила, что в ее черногорском отеле не проходили реабилитацию бойцы ВСУ, кроме того, отель она планирует продать, но пока не получается. Во вторник Mash на фоне иска Генпрокуратуры РФ, где ответчиком выступает и сам вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, и его бывшая жена Ирина, опубликовал информацию, что в отеле Чемезовой в Черногории "проходили реабилитацию всушники", которых привозили из зоны боевых действий в Донбассе. Отмечалось, что четырехзвездочный комплекс имеет взрослый и детский бассейны, а также 47 номеров, среди которых есть и двухместные виллы. Также, по ранним заявлениям прессы, Чемезовы в разводе с 2016 года. "В интернете распространяются дискредитирующие меня и мою семью посты, которые очевидно являются заказом определенной группы лиц… У меня не работает человек, который поддерживает бойцов ВСУ, мой отель не заключал контрактов с ВСУ, естественно, не оказывал никаких услуг реабилитации бойцам ВСУ. Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в интернете, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается", – написала Чемезова в своем Telegram-канале. Также она сообщила, что ни она, ни ее семья "не имеет никакого отношения" к "Корпорации СТС" и "Облкоммунэнерго". "Я надеюсь на справедливость и, главное, честность мер суда и следственных органов РФ", – добавила Чемезова. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга и был зарегистрирован 10 сентября, уже 22 сентября пройдет предварительное заседание, по иску наложены обеспечительные меры, в понедельник сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, выдано свыше 150 исполнительных листов. Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Как поясняется в документе, Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры, в частности, выяснили, что производственный комплекс "Корпорации СТС" был сформирован за счет госпредприятия "Облкоммунэнерго", которым ответчики завладели незаконно. Генпрокуратура в иске просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Во вторник на встрече с екатеринбургскими журналистами замгубернатора Олег Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент его счета и счета его супруги арестованы. Также он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. В свою очередь, холдинг "Корпорация СТС" отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП "Облкоммунэнерго" и считает, что Генпрокуратура "была введена в заблуждение" оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что "Облкоммунэнерго" создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. Кроме того, в корпорации подчеркнули, что Биков и Бобров постоянно проживают на территории России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в РФ.

https://realty.ria.ru/20250915/isk-2042011371.html

https://realty.ria.ru/20250915/genprokuratura-2041975857.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины